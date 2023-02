Onderzoek naar btw-fraude Booking.com verder uitgebreid

De Italiaanse justitie heeft het onderzoek naar belastingontduiking door Booking.com verder uitgebreid. Ook recente jaren worden nu onder de loep genomen; eerder werd al bekend dat voormalige topbestuurders van het Amsterdamse bedrijf zullen worden verhoord.

Halverwege 2021 bleek dat Booking.com werd verdacht van het tussen 2013 en 2019 ontduiken van 153 miljoen euro aan btw. Dat vermoeden ontstond nadat de Italiaanse fiscale opsporingsdienst onderzoek had gedaan bij bed-and-breakfast-eigenaren in de omgeving van Genua. Bij een kleine 900.000 transacties met een gezamenlijke waarde van 700 miljoen euro zou geen btw zijn afgedragen. De zaak kwam aan het rollen door klachten van hotels in Chiavari, aan de Ligurische kust. Die zagen in 2019 het aantal boekingen inzakken door de populariteit van Booking, dat twee jaar later al goed was voor twee derde van alle hotelboekingen in Italië.

Ook verhuur in coronatijd onderzocht

De bemiddelaar in vakantiewoningen liet weten dat eigenaren van accommodaties zelf verantwoordelijk zijn voor het beoordelen en vaststellen van de lokale btw en het afdragen daarvan. Nu blijkt het onderzoek te zijn uitgebreid naar de afgelopen vier jaar. Officier van justitie Francesco Pinto sprak met het FD en geeft aan dat het in Amsterdam gevestigde Booking wist dat het de regels overtrad door geen btw te innen als verhuurders dat niet deden. Er zijn Europese regels in de maak die vastleggen dat platformbedrijven altijd de btw moeten innen als verhuurders die zelf niet afdragen.

Booking zelf vindt dat die verantwoordelijkheid bij de verhuurder zelf ligt; in Italië hebben kleinere verhuurders echter niet altijd een btw-nummer. De discussie in Italië is nu of het Amsterdamse bedrijf dan zelf voor het innen en afdragen van btw had moeten zorgen.

Nederland wilde eerst niet meewerken

Pinto mag ook in Nederland gaan neuzen in de boeken van Booking, maar daar was wel een Europees bevel voor nodig. Nederland wilde eerst niet meewerken omdat het OM hier van mening was dat de Amsterdamse bemiddelaar te goeder trouw had gehandeld. Voormalig financieel directeuren Olivier Bisserier en Marcela Martin zullen ook worden gehoord.

De btw-kwestie is niet het enige fiscale geschil waarmee Booking te maken heeft. De Italiaanse fiscus vindt dat een bedrag van 250 miljoen in Italië geboekt had moeten worden in plaats van in Nederland. En in Frankrijk leidde een onderzoek van de belastingdienst tot een schikking van 153 miljoen.

Bron: FD