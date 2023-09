Nieuw logo voor Fiscount

Met ingang van 1 september a.s. heeft Fiscount een nieuw logo in gebruik genomen. Het kennis-, advies- en trainingscentrum gaat het nieuwe logo en de bijbehorende huisstijl de komende tijd stapsgewijs implementeren in de organisatie.

Met de introductie van de nieuwe huisstijl actualiseert Fiscount haar uitstraling en laten ze zien waar de organisatie voor staat. Het beeldmerk symboliseert zowel de persoonlijke samenwerking met kantoren, als het actief inspelen op ontwikkelingen.

Bij het kennis-, advies- en trainingscentrum zijn inmiddels ruim 750 kantoren aangesloten. De nadruk ligt daarbij op kantoren met één tot twintig medewerkers. Dankzij Fiscount beschikken accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren altijd over actuele en relevante kennis. De nieuwe pay-off benadrukt dit: Fiscount. Wat er ook speelt.