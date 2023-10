Moore DRV versterkt zich met Rijkse

Rijkse Accountants en Adviseurs (vijf vestigingen, 120 personen) sluit zich aan bij Moore DRV. Met die stap versterkt Moore DRV haar positie in de provincie Zeeland. Na de integratie op 1 januari 2024 benadert het kantoor de 1.000 medewerkers.

Met Rijkse erbij wordt Moore DRV in Zeeland veruit het grootste kantoor. Per 1 januari aanstaande werken er meer dan 300 professionals in deze provincie, verdeeld over vier vestigingen. Daarmee vergroot Moore DRV de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en dat is ook precies het doel: goed gekwalificeerde mensen behouden en werven voor Zeeland. Verder zien beide kantoren veel potentie in de provincie. Overheid en bedrijven investeren er flink en diverse sectoren waarin Moore DRV en Rijkse sterk zijn, groeien. Dat betekent dat er ruimte is voor bredere dienstverlening aan de ondernemers in de echte economie.

Na het samengaan ontstaat in Zeeland een organisatie met meerdere locaties per vestigingsplaats. Er wordt nu onderzocht hoe de integratie het beste kan plaatsvinden. Duidelijk is al wel dat in Terneuzen nieuwbouw plaatsvindt.

In de AV-Top 50 2022 nam Moore DRV met een omzet van €64,4 miljoen (2021) plek 14 in, Rijkse met €11,9 miljoen plek 46.

Drie provincies

In elk van de drie provincies waar Moore DRV actief is zijn per 1 januari zo’n 300 tot 350 mensen actief. Ook zijn alle gespecialiseerde diensten in de regio beschikbaar. Denk daarbij aan internationale, it- en hr-dienstverlening, pensioen- en btw-advies, fusies & overnames en strategie (Crossminds) en dienstverlening aan vermogenden (Zantboer & Partners).

De ambitie van Moore DRV is om verder te versterken in de drie provincies met behoud van compacte kantoren met een sterke lokale binding en brede dienstverlening.

Op de foto v.l.n.r.: Marco Utermark (Moore DRV), Hans Houmes (Rijkse), Remco de Nooijer (Rijkse), Michael Baas (Rijkse), Edward de Kubber (Rijkse), Hans Simonse (zittend, Rijkse), Martin van der Bok (Rijkse), Michael Bick (Moore DRV, bestuursvoorzitter), Peter Allemekinders (Rijkse).