AV-Top 50 | “Het afschrikwekkende beeld van de Accountantskamer is bijgesteld”

De Accountantskamer telt naast rechterlijke leden ook maximaal vijftien accountantsleden: RA’s of AA’s die bij toerbeurt hun oordeel mogen vellen in een tuchtzaak. Bibi van den Bragt, sinds een jaar accountantslid, vertelt hoe dat in zijn werk gaat en wat haar eerste ervaringen zijn. Haar tip: “Neem een klacht altijd serieus en zorg dat je verweer op orde is.”

Van den Bragt werkt als compliance officer bij BonsenReuling in Lichtenvoorde en is daarnaast sinds eind oktober vorig jaar lid van de Accountantskamer. Ze twijfelde een tijdje of ze het werk zou kunnen combineren met haar reguliere baan. “Daarom was het fijn dat de Accountantskamer mij de mogelijkheid gaf te auditeren – een zitting bij te wonen – en het vooroverleg in de raadskamer mee te maken. Zo krijg je een goed beeld van wat het van je vraagt en hoe je tot een besluit komt.” Een ander aspect waar Van den Bragt tegenaan hikte, was de grote impact die een tuchtzaak heeft op een beklaagde accountant. “Ik vroeg me af of ik ertegen zou kunnen onderdeel te zijn van het instituut dat iets gaat vinden van het werk van de accountant. Maar door dat auditeren ben ik erachter gekomen dat het bij me past. Ik sta echt voor het vak van accountant en het afschrikwekkende beeld van de Accountantskamer wordt juist bijgesteld als je er dichtbij komt. Dan zie je hoe goed afgewogen oordelen zijn en hoe zuiver ernaar wordt gekeken. Ik kan iedereen aanraden eens een zitting bij te wonen, of te praten met leden van de Accountantskamer.”

Altijd van twee kanten bekijken

In januari maakte ze voor het eerst als lid een zittingsdag mee. “Ik heb nu vier zittingsdagen meegemaakt en in totaal zes zaken beoordeeld.” Van den Bragt vindt het niet moeilijk haar onafhankelijkheid te bewaren. “Er is altijd het klaagschrift en het verweerschrift. Je bekijkt het dus van twee kanten. Soms denk ik als ik het klaagschrift heb gelezen: wat heeft die accountant er een potje van gemaakt. Maar je weet ook dat de klager alles op alles zet om zijn klacht gegrond verklaard te krijgen. Door het verweerschrift kan je beeld ook heel snel weer kantelen. Daaruit moet je een feitencomplex zien te destilleren: hoe erg is het en wat is er precies gebeurd? Daar is de zitting voor.”

De klacht is bepalend

Van den Bragt ziet in zaken soms dingen misgaan die haar ook hadden kunnen overkomen, geeft ze toe. “Soms neem je als accountant in een fractie van een seconde een beslissing waarvan je later denkt: dat had ik beter niet kunnen doen. Dus ik leer zelf veel van de tuchtzaken, ook van de klachten die niet gegrond worden verklaard.” Uiteindelijk is wat je kunt leren van een uitspraak afhankelijk van waarover er precies wordt geklaagd, zegt Van den Bragt. “Voorheen dacht ik: als je naar Zwolle moet, gaat het hele dossier open en dan kan er van alles aan het licht komen. Maar dat is helemaal niet zo. In de basis blijven we bij de klacht. We zoeken niet in stukken naar wat er allemaal fout kan zijn gegaan. Bij een ongegronde klacht heeft de accountant doorgaans gewoon zijn werk goed gedaan, maar soms heeft hij geluk dat de klacht niet goed genoeg in elkaar zat. Dat kun je niet altijd afleiden uit de uitspraak.”

Neem het serieus

Laat een rammelende klacht echter geen reden zijn om het niet serieus te nemen en zelf je verweerschrift te schrijven, raadt Van den Bragt aan. “Als het verweer matig of gewoon slecht is, kan de Accountantskamer de klacht gegrond verklaren. We zien soms dat de accountant in beroep gaat en dan wél een advocaat in de arm neemt. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt dan geregeld de klacht alsnog ongegrond verklaard. Dat betekent in zo’n geval echter niet dat wij ons werk niet goed hebben gedaan; de accountant had in eerste instantie zijn verweer niet op orde. Het is het omgekeerde van mazzel als een klaagschrift niet goed in elkaar zit.”

Doorlooptijden worden korter

Een uitspraak laat in de regel tot twaalf weken op zich wachten. Waarom duurt dat zo lang? “Het is bewerkelijk om de uitspraak heel nauwkeurig op te schrijven. Een oordeel wordt door veel mensen gelezen en er kan beroep worden ingesteld. De leden moeten de uitspraak nog doorlezen en vervolgens moet de secretaris de commentaren nog verwerken. Overigens zijn de doorlooptijden tegenwoordig wat korter. Soms denk je er al snel uit te zijn, maar lopen we bij het uitschrijven van de uitspraak nog tegen zaken aan die moeten worden verduidelijkt, of waarnaar we nog extra willen kijken. En we willen wel duidelijke uitspraken schrijven waarvan anderen iets kunnen leren.”

Openheid

Het meest opvallend vond Van den Bragt dat er studenten en trainees aanwezig waren bij de zittingen. “We nemen na de zitting de tijd om vragen van hen te beantwoorden. Ik vind het mooi dat we die openheid geven.” Van den Bragt raadt accountants dus aan zelf ook eens naar Zwolle af te reizen. “Dan heb je het een keer gezien en weet je beter hoe het werkt. En als je onverhoopt toch een keer ‘lijdend voorwerp’ mocht worden: zorg dan voor een goed verweer en voor je eigen mentale gezondheid: zoek mensen op met wie je je zorgen kunt delen en kunt praten zodat je er wat minder alleen voor staat.”

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/