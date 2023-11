AV-Top 50 | Assurance-Top 30: Groei voor alle kantoren

De grootste 30 assurancekantoren zijn in 2022 met 16% gegroeid. De belangrijkste verklaring: accountantskantoren durven eindelijk hun budgetten te verhogen. Bovendien levert de NOW-regeling nog altijd veel extra werk – en dus ook omzet – op. De grote vier blijven de dienst uitmaken in assurance, maar wat valt er nog meer op?

De Assurance-Top 30 kent geen nieuwkomers in de lijst. Qua ranking zijn er wel wat verschui­vingen. Eshuis (nr. 19) schuift een paar plaatsen op. Zij hebben HZG Accountants uit Groningen over­genomen, een audit-onlykantoor gericht op de publieke sector. Budgetten omhoog In tijd van schaarste gaan niet alleen de tarieven, maar ook de lonen omhoog. Dat betekent dat de oude budgetten dus hoger moeten. Bovendien werd er te vaak, te veel afgeboekt. Een van de bestuursvoorzitters vertelde: “We zijn jarenlang te bang geweest te vragen wat we nodig hebben om een goede controle uit te voeren; we moesten wel 15% tot 20% van onze uren afboeken. Bovendien neemt de regelgeving alleen maar toe. Klanten sputteren wel tegen, maar eigenlijk hebben ze geen keus; bij anderen betalen ze ook meer als het ze al lukt een andere controlerend accountant te vinden.” Verder horen we dat er minder vaste prijzen worden afgegeven of er wordt heel scherp gelet op meerwerk. Het meerwerk kan ontstaan doordat klanten de informatie niet aanleveren zoals afgesproken.

Now-omzet

Als reden voor de groei geven de kantoren ook aan dat de NOW-omzet is toegenomen. Bij veel kantoren wordt een groter aanbod gesignaleerd, bij andere is er sprake van doorgeschoven werk vanuit 2021.

Big4 maken de dienst uit

De grootste assurancekantoren van 2022 zijn weinig verrassend de Big4. Ook zoals verwacht heeft Deloitte (nr. 4) de laagste auditomzet van de vier. BDO (nr. 5) doet weer de helft van wat Deloitte doet en Mazars (nr. 6) doet daar weer de helft van. Baker Tilly (nr. 7) behaalt nog steeds ca. € 50 miljoen omzet.

Bij de kantoren die in relatieve zin de meeste assuranceomzet hebben, zit maar één Big4-­kantoor. De notering van Qconcepts (nr. 13) is niet verwonderlijk, aangezien dit kantoor zich heeft gespecialiseerd in audit. Verstegen (nr. 12) heeft veel klanten in de publieke sector en bij zorginstellingen en heeft ook relatief veel grotere familiebedrijven als klant. Van Ree (nr. 18) is veelal actief in de non-profitsector waar veel assurance wordt gevraagd.

Crowe Peak (nr. 25) geeft aan erg succesvol te zijn in het verwerven van auditpersoneel. Peter de Heer van Crowe Peak zegt: “Vanwege onze cultuur, met veel aandacht voor een goede work-lifebalans en veel diversiteit van medewerkers, zien wij dat mensen graag bij ons komen werken. Dat gecombineerd met een uitdagende cliëntportfolio, die in de kern vooral is gericht op het internationale bedrijfsleven, leidt ertoe dat wij fors groeien in de audit & assurance service line. Ik durf te stellen dat een passende cultuur en een grote diversiteit de groei stuwen.” Bovendien krijgt Crowe Peak veel doorverwijzingen van Big4-kantoren. “Blijkbaar staan wij qua audit goed op de kaart bij deze kantoren. Wat klanten van belang vinden, is leveringsbetrouwbaarheid, onze ervaring met buitenlandse bedrijven en culturen, gedegen kwaliteit, stabiele teams enzovoort. Dat leidt tot een toename van potentiële opdrachtgevers. En dus groei.”

De kantoren die relatief weinig assuranceomzet realiseren, zijn Alfa (nr. 26) en ABAB (nr. 30). Deze kantoren hebben relatief weinig grote bedrijven als klant. Verder is er een aantal kantoren uit de “reguliere top 30” die te weinig auditomzet hebben voor een notering in deze lijst. We missen vooral de namen ETL en Countus, die behoren tot de grootste twintig accountantskantoren van Nederland. Van één weten we dat ze de ondergrens van € 5,5 miljoen assurance­omzet niet halen, van de ander bestaat alleen een vermoeden.

Eshuis valt op

Eshuis (nr. 19) is een opvallende speler in de AV-Top 50. In 2021 was het kantoor de hardste groeier en in 2022 zette de groei verder door. Qua assurance zien we dat ze groeien van € 7,6 naar € 11,8 miljoen omzet. Dat heeft te maken met de overname per 1 januari 2022 van HZG Accountants uit Groningen, een audit-onlykantoor, gericht op de publieke sector.

Zzp’ers overspoelen de markt

De kantoren krijgen in de praktijk vaak zzp’ers aangeboden. Het aanbod komt vooral uit de Randstad. Frank Maarsingh van BonsenReuling uit de Achterhoek zegt bijvoorbeeld dat hij dikwijls mensen uit het westen krijgt aangeboden. Vaak gaat het dan om mensen met minimaal een jaar of vijf ervaring, maar soms biedt een audittrainee met een jaar ervaring zich al aan. Sowieso halen de kantoren liever geen zzp’ers binnen. “Ze passen toch minder goed binnen onze cultuur en kennen de klanten niet; dat werkt gewoon niet zo lekker.” Als het kan houden de kantoren zzp’ers buiten de deur, maar soms hebben ze geen keus. Het werk moet toch worden gedaan.

Arjen Schutte is werkzaam bij Full Finance Consultants als fusie-en-overnameadviseur gespecialiseerd in accountantskantoren.

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/