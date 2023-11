AV-Top 50 | Terug naar een AV-Top 20?

Onlangs kreeg ik een Accountancynieuws (voorloper Accountancy Vanmorgen) uit 2009 onder ogen met daarin een rangschikking van de twintig accountantskantoren met de meeste omzet. Ook toen domineerden de Big4 de lijst met een marktaandeel van bijna vijftig procent en een gezamenlijke omzet van ongeveer vijfenzeventig procent van die van de Top 20-kantoren.

In de lijst van 2009 kwamen ook namen voor van kantoren die nu onder een andere naam in de lijst staan. Op plek zes en zeven Accon avm en de Gibo Groep (beide opgegaan in Flynth), Berk op nummer acht (Baker Tilly) en Meeuwsen Ten Hoopen (Moore MTH) bezette de zestiende plek.

Inmiddels zijn we van een Top 20 naar een Top 50 gegaan en dat geeft niet veel verschil in de piramide. De Big4 blijven dominant aanwezig, daaronder heb je een groep kantoren waar tien of meer accountants op de loonlijst staan en weer daaronder krijg je een grote groep kantoren met minder dan tien accountants. Maar welk effect heeft de fusie- en overnamegolf die er gaande is in de branche volgend jaar op de lijst? Private equitypartijen als Avedon, Waterland en PIA hebben hun intrede gedaan in de markt. De Big4 zullen hun positie behouden, maar daaronder gaat er wel het een en ander veranderen. In de AV-Top 50 van volgend jaar zullen we daarvan de eerste resultaten zien. PKF Wallast, Koenen en Co en HLB Witlox van den Boomen komen als Avedon in de lijst te staan. ESJ zal er als PIA in komen te staan. Rijkse gaat op in Moore DRV en Moore MTH en KroeseWevers worden één partij.

Op de redactie zeggen we wel eens gekscherend: “Moeten we niet terug naar een AV-Top 20?” Het antwoord is duidelijk: nee. Er zijn genoeg kantoren die tegen de Top 50 aanschuren en die ook uiterst interessant zijn. Twee daarvan, Scab en FACET, lichten we er in dit magazine uit.

Wie weet zien we ze volgend jaar terug in de lijst.

Ik wens jullie veel plezier met het lezen van dit goed gevulde magazine.

