Igno Ketelaars, uitgever van het Tijdschrift Familiebedrijven, gaat tijdens een wandeling in gesprek met Machiel Gosschalk, Next Gen Leader bij BDO.

Ze praten tijdens een wandeling over de Eperheide onder meer over de ontwikkelingen in het familiebedrijf, private equity en de rol van de next-genners. Maar ook over het feit dat opvolging binnen het familiebedrijf in de huidige tijd geen ‘zekerheidje’ meer is. Tevens komt de Next Gen Leader bij BDO met tips voor de accountant en de familiebedrijvenadviseur.

Machiel Gosschalk blikt terug en kijkt vooruit, inclusief kerstgroet. Die nu natuurlijk iets aan de late kant is, maar evengoed uit een goed hart komt!