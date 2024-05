Moore DRV dendert top 10 binnen na overname Ruitenburg 

De schaalvergroting in de Nederlandse accountancy zet onverminderd door nu Moore DRV bekend maakt dat het Ruitenburg adviseurs & accountants overneemt.

Ruitenburg (300 medewerkers) heeft vestigingen in Delft, Den Haag, Maasdijk en Maassluis. In 2022 haalde het kantoor een omzet van 29,1 miljoen euro waarmee het de 28e plaats bezette in de AV Top 50. Moore DRV stond het afgelopen jaar op plek 15 met een omzet van 70,1 miljoen. Door de overname dendert Moore DRV de top 10 van accountantskantoren in Nederland binnen.

Virtueel 140 miljoen

De overname van Ruitenburg leidt tot een groei naar 1.300 medewerkers en 17 vestigingen. De maatschap Moore DRV neemt toe van 35 naar 50 partners. De omzetprognose voor de combinatie in 2024 is € 110 miljoen, exclusief de overname van Ruitenburg. Zou de omzet van 2022 worden toegevoegd, dan komt Moore DRV uit op € 140 miljoen, maar waarschijnlijk meer omdat ook Ruitenburg het afgelopen jaar niet stil heeft gestaan. Qua omzet lijkt Moore DRV de concurrentie aan te gaan met Mazars (de nummer 7 in de AV Top 50) in 2022.

Meer overnames verwacht

Het illustreert de snelle groei van het kantoor. Recent werden Trivent (Midden- en Oost-Brabant) en Rijkse (Zeeland en Barendrecht) overgenomen. De directie verwacht dat nog meer kantoren zich dit jaar bij Moore DRV gaan aansluiten. ‘We zien veel mogelijkheden om onze waarde voor ondernemers in de echte economie en voor onze mensen verder te verhogen. Daarvoor is groei naar een top-10 positie in de sector nodig’, zegt Marco Utermark, voorzitter raad van bestuur van Moore DRV.

Arbeidsmarkt

Zoals bij vrijwel alle andere recente overnames in de accountancy is een van de drijvers bij Moore DRV de noodzaak om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Door schaalgrootte nemen de carrièremogelijkheden toe en kan Moore DRV extra diensten ontwikkelen. De groei mag niet leiden tot een verandering van de cultuur en kernwaarden, laat het bedrijf weten.

Uitdagingen

Er zijn ook andere redenen voor de groeistrategie. Die hebben te maken met alle veranderingen die op de accountancy afkomen. Utermark: ‘Wij en ook de bestuurders van Ruitenburg zien dat ondernemers in de echte economie voor extra uitdagingen komen te staan. In het afleggen van rekening en verantwoording zoals op het gebied van duurzaamheid, fraude en andere risico’s. Ondernemers investeren zelf in kennis en bijvoorbeeld AI en robotisering, waardoor de vraag aan ons uitdagender en interessanter wordt. Familiebedrijven willen internationaal groeien. Voor ons zijn die ontwikkelingen razend interessant.’

Vergelijkbare cultuur

De ruimere ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers samen met de mensgerichte cultuur waren voor Ruitenburg de belangrijkste redenen om aan te sluiten bij Moore DRV, een kantoor met een vergelijkbare cultuur, zo meent de directie van Ruitenburg. Ook de specialistenteams en het netwerk Moore Global geven het Zuid-Hollandse kantoor nieuwe mogelijkheden om meer betekenis te hebben voor cliënten. ‘We zijn al jaren op zoek naar de juiste partner om de kansen op de uitdagende arbeidsmarkt mee te realiseren. We zijn blij dat we deze partner hebben gevonden’, aldus Jan-Pieter Bood (bestuursvoorzitter Ruitenburg). Moore DRV is blij met de versterking die het kantoor meebrengt, onder meer door de kennis van het ondernemingsrecht van Ruitenburg.