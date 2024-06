Oordeelonthouding Deloitte en foutherstel bij zonnepanelenbelofte

De eigenaren van zonnepanelenbedrijf Soly debuteerden dit jaar in de Quote Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs, maar de administratie blijkt iets minder op orde te zijn.

Soly werd in 2013 opgericht door de broers Patrick en Milan van der Meulen. Investeerders staken de laatste jaren al tientallen miljoenen euro’s in het bedrijf. Vooralsnog levert dat niet veel op, want in 2022 werd ongeveer € 6 miljoen verlies geleden. Dat blijkt uit de jaarrekening 2022 van de zonnepanelenbelofte, die door Deloitte is gecontroleerd en pas onlangs werd gedeponeerd.

Oordeelonthouding

Het accountantskantoor komt met een oordeelonthouding bij de cijfers. Over een bedrag van ruim €20 miljoen kon namelijk niet de vereiste controleinformatie worden verkregen, blijkt uit de jaarstukken. Deloitte stelt daarover (vertaald uit het Engels): “Wij hebben het bestaan van de openingsbalans van de voorraad per 1 januari 2022 niet kunnen vaststellen, omdat wij pas in 2022 zijn aangesteld en gedurende het jaar geen voorraadtelling hebben kunnen uitvoeren. Ook konden wij geen andere inhoudelijke procedures uitvoeren om het bestaan van de openingsbalans van de voorraad te bepalen. Daarnaast hebben wij het bestaan van de voorraad per 31 december 2022 niet kunnen vaststellen vanwege onverklaarde verschillen in de uitgevoerde voorraadtelling. Hierdoor is gebleken dat er een verschil is in de kas- en goederenbeweging, en is er geen documentatie betreffende de levering van goederen en projecten. Gezien de structuur van de administratieve organisatie en interne controles van Soly Holding B.V. was het niet mogelijk om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot de volledigheid van de geld- en goederenbeweging.”

Foutherstel

De cijfers die Soly in het verleden over eerdere jaren presenteerde bleken bovendien op verschillende onderdelen niet te kloppen, wordt bij de jaarrekening 2022 vermeld. Het bestuur ontdekte de volgende drie materiële fouten in de jaarrekening van 2021:

Tijdens de (her)beoordeling van de waardering van de vaste activa werd ontdekt dat de waardering van de PV-systemen, die binnen de groep zijn geïnstalleerd, is geactiveerd tegen de consumentenprijs (aankoopprijs) en niet de fabricageprijs. De PV-systemen zijn daarom in de geconsolideerde balans geactiveerd voor een te hoge waarde en omvatten interne winst en indirecte kosten die niet mogen worden geactiveerd.

Tijdens de (her)beoordeling van de bouwcontracten werd ontdekt dat de contracten van Soly voor de installatie van PV-systemen niet kunnen worden erkend als bouwkosten in de balans en W/V op basis van RJ 221.0.

Tijdens de (her)beoordeling van de vooruitbetalingen die Soly in 2021 ontving ten bedrage van € 58.061, werd ontdekt dat deze onjuist waren erkend als omzet.

De verantwoording van deze balansposities bevat daarom een materiële fout in de jaarrekening van 2021. Als gevolg hiervan zijn correcties van fouten uitgevoerd in overeenstemming met RJ 150 Correctie van fouten. De overige reserves van het zonnepanelenbedrijf zijn daardoor per 1 januari 2022 met € 1.472.765 gedaald.

De jaarrekening 2022 van Soly: