Berekening heffingskortingen bij buitenlands belastingplichtigen en migranten

Het maakt daarbij uit of de aangifte vóór of na 1 april 2024 is ingediend. De Belastingdienst doet onderzoek naar de gevolgen van de uitspraak op lopende herzieningsprocessen (navordering, bezwaren en verminderingen).

Voor of na 1 april 2024

De klant krijgt vóór 1 juli 2024 van de Belastingdienst een reactie op de aangifte over 2023 die vóór 1 april 2024 is ingediend. Dit kan een voorlopige aanslag zijn, waarbij nog geen rekening is gehouden met de gevolgen van de uitspraak. Bij aangiften ingediend na 1 april 2024 probeert de Belastingdienst zo spoedig mogelijk een voorlopige of definitieve aanslag op te leggen.

Geen aanpassingen

Bij het invullen en het indienen van de aangiften hoeft er naar aanleiding van het arrest niets te worden aangepast, laat de fiscus weten. Zodra het onderzoek en de analyse zijn afgerond, houdt de Belastingdienst bij het opleggen van de definitieve aanslagen rekening met de gevolgen van dit arrest of herstelt de aanslagen middels een ambtshalve vermindering.

De Belastingdienst verleent geen ambtshalve vermindering als de aanslag op 22 maart 2024 al onherroepelijk vaststond. Het volledige arrest: ECLI:NL:HR:2024:470.