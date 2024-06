Reactie NBA op IAASB Exposure Draft ED-ISA 240

De NBA ondersteunt de verbeterde aansluiting van de voorgestelde ISA240 op de vernieuwde ISA315. Ook is de NBA blij met de verduidelijking van de verantwoordelijkheden van de accountant, en de betere balans in de ISA ten aanzien van de beschrijving van de verantwoordelijkheden van de accountant en die van management. De beroepsorganisatie is van mening dat de aanpassingen een belangrijke stap vooruit vormen, ook in het licht van de verwachtingen van stakeholders.

De NBA gaat in haar reactie ook in op de ervaringen met het rapporteren over fraude in de controleverklaring in Nederland. Naast wat kleinere verbeteringen benoemt de NBA mogelijke verbeteringen ten aanzien van de relatie tussen frauderisicofactoren en frauderisico’s, en de interactie van ISA240 met andere ISAs.

Bron: NBA