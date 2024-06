Start op tijd met een exit-plan voor kantoorverkoop

Kantooreigenaren zien vaak over het hoofd hoe belangrijk het is om tijdig een goede exit-strategie te bepalen, zodat ze hun kantoor te zijner tijd succesvol kunnen verkopen.

Het opbouwen van een succesvol bedrijf vereist hard werken, toewijding én strategische planning voor de toekomst. Aan dat laatste schort het nog weleens. Zo zien kantooreigenaren vaak over het hoofd hoe belangrijk het is om tijdig een goede exit-strategie te bepalen, zodat ze hun kantoor te zijner tijd succesvol kunnen verkopen. De meest succesvolle exit-plannen zijn al jaren van tevoren opgesteld.

De eerste vraag die voor een exit-plan beantwoord moet worden is: waarom wil je je kantoor verkopen? Hoewel het bereiken van de pensioenleeftijd in veel gevallen de motivatie is, kunnen er ook diverse andere redenen zijn. Een veel voorkomend probleem is dat ondernemers pas gaan nadenken over een verkoop als reactie op een zogeheten “Dismal D”, zoals death, disability, divorce of debt. Voornoemde oorzaken kunnen nadelige gevolgen hebben voor de verkoopprijs.

Doelstellingen en prioriteiten

Wat een optimale exit-strategie is, is voor iedereen anders; het hangt af van de doelen en prioriteiten van de verkoper. Door het opstellen van een exit-plan maak je helder welke doelstellingen belangrijk zijn, en dat geeft houvast tijdens het verkoopproces. Doelstellingen kunnen worden gesplitst in persoonlijke en zakelijke doelen. Hier kun je meerdere vragen aan koppelen:

Persoonlijke doelen

Op welke termijn wil je verkopen?

Is een zo hoog mogelijke opbrengst vereist?

Moet de koopsom direct na verkoop worden afgerekend?

Is de opbrengst van belangrijke invloed op mijn toekomstvoorziening?

Zakelijke doelen

Moet de werkgelegenheid van medewerkers intact blijven?

Wat zijn de gevolgen van verkoop voor de klanten?

Wil ik zelf nog operationeel betrokken blijven dan wel als adviseur?

Moet het kantoor op dezelfde locatie worden voortgezet?

Moet de kantoornaam behouden blijven?

Belangrijke vervolgvragen zijn dan: 1) op welke manier kunnen we de waarde van het kantoor verbeteren?; en 2) hoe werken we naar de exit toe?

Kijk door de ogen van de koper

Door kritisch door de ogen van een potentiële koper naar het bedrijf te kijken, kunnen kansen, uitdagingen en verbeterpotentieel vooraf al in beeld worden gebracht. Weet wat kopers aantrekt en wat hen kan afschrikken. Het is cruciaal om de sterke en zwakke punten van je bedrijf te kennen; de factoren die van invloed zijn op de waarde van het bedrijf. Door tijdig te beginnen met een bedrijfswaardering heb je nog de tijd om verbeterpunten aan te pakken en je bedrijf klaar te maken voor verkoop. Het is aan te raden om een professionele waardebepaling van je bedrijf te laten uitvoeren. Zo’n bedrijfswaardering is meestal maatwerk. Wanneer je hiervoor een professional inschakelt, zorg je er bovendien voor dat je sterk staat tegenover potentiële kopers.

Daarnaast is het belangrijk om te analyseren welk type koper bij je kantoor past. Een strategische koper ziet vooral extra winstkansen door synergievoordelen toe te passen, terwijl een financiële koper (Private Equity) waarde kan creëren met financial leverage. Wat de beste optie is, hangt af van verschillende factoren, zoals persoonlijke doelen, financiële behoeftes en de ontwikkelingen binnen de sector.

Voorbereiding op verkoopproces

De belangrijkste uitdaging is wellicht het leggen van een stevig fundament voor het verkoopklaar maken van je bedrijf. Kopers zijn kritisch en hebben veel (en vaak lastige) vragen. Ben je zover dat je alle voorbereiding hebt getroffen voor het verkoopklaar maken, dan kan het verkooptraject worden gestart. Om dat traject soepel en succesvol te laten verlopen, is het van belang om (onder andere) met deze punten rekening te houden:

Blijf gefocust op de bedrijfsvoering. Een kantoor verkopen kost veel tijd en energie, maar verlies daardoor niet de focus op de dagelijkse bedrijfsvoering. Een sterke onderhandelingspositie is niet het hoogste doel waar alles voor moet wijken.

Expertise inschakelen: een adviseur kan het proces begeleiden en ervoor zorgen dat de kantooreigenaar meer tijd heeft voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Financiële, juridische en fiscale zaken: voorkom waar mogelijk problemen vooraf. Niets zo vervelend als problemen die later opduiken en de prijs beïnvloeden.

Gezamenlijke visie: zorg ervoor dat alle eigenaren/aandeelhouders dezelfde visie hebben op de verkoop om problemen tijdens het proces te voorkomen.

Relaties behouden: behoud een goede relatie met je werknemers, klanten en leveranciers voor het geval de verkoop niet slaagt.

Meer dan geld: een hogere koopsom kan strengere voorwaarden betekenen. Overweeg meerdere opties en kijk welke het best aansluit bij de doelen.

Op weg naar succesvolle verkoop

Door tijdig met een exit-plan te beginnen, ben je voorbereid om te verkopen wanneer de omstandigheden gunstig zijn. Dit maakt je ook emotioneel klaar voor een verkoop en voorkomt dat je overhaaste beslissingen neemt. Vroegtijdige planning stelt je in staat om controle te houden over het proces, om waarde te maximaliseren en mogelijke operationele risico’s te identificeren. Het betrekken van professionals en het zorgvuldig overwegen van verschillende exit-strategieën zijn daarbij cruciale stappen op weg naar een succesvolle verkoop van je kantoor.

Drs. Anton Koning RA MFP is als adviseur kantooropvolging en financieel planner verbonden aan Fiscount.