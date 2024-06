Directeur die handtekening KPMG vervalste niet de cel in

In oktober 2020 ontdekte Spliethoff dat de adjunct-directeur in dienst van dochteronderneming Go Gracht valsheid in geschrifte had gepleegd door een handtekening van een KPMG-medewerker onder de jaarrekening 2019 te plaatsen. Die jaarrekening was door KPMG nog niet goedgekeurd. Die jaarrekening was wel gepubliceerd. De adjunct-directeur, die zijn loopbaan bij KPMG was begonnen, werd op staande voet ontslagen. Nader onderzoek wees uit dat de man ook nog € 2,5 miljoen had verduisterd in een periode van 6 jaar tijd.

Verzachtende omstandigheden

Volgens Quote blijkt uit het vonnis dat de rechter coulant is geweest voor de fraudeur. Normaal gesproken staat voor malversaties boven het miljoen een gevangenisstraf van 24 maanden, maar Norman van der M, de ontslagen adjunct-directeur, komt weg met 240 uur dienstverlening en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar. De rechter ziet een paar verzachtende omstandigheden: Van der M vervalste documenten om te verhullen dat hij de werkdruk niet aankon, hij werkte mee aan het onderzoek én de fiscus krijgt nog 1,2 miljoen euro van hem. De rechter vindt het belangrijk dat Van der M, die persoonlijk failliet is verklaard, zijn schulden afbetaald, zowel aan Spliethoff als aan de belastingdienst.

Weer aan het werk?

Volgens Quote zou uit het vonnis blijken dat Van der M inmiddels weer als financial controller aan het werk is en ook dat zijn nieuwe werkgever geen weet heeft van de fraude die Van der M bij Spliethoff heeft gepleegd. Accountancy Vanmorgen kon dat niet controlleren: Van der M is op internet redelijk onvindbaar en een LinkedIn-pagina met zijn werkverleden ontbreekt.

Ook CFO ontslagen

De zaak leidde in 2021 ook tot het ontslag van toenmalige cfo Michel Fransen van Spliethoff. Hij was de leidinggevende van Norman van der M en liet zich door zijn ondergeschikte fêteren op snoepreisjes. Zo maakte Fransen, opgeleid als register controller, een aantal keren op uitnodiging van zijn adjunct-directeur een vlucht in een privéjet, terwijl hij daar niet voor hoefde te betalen. Eén keer ging de reis naar Abu Dabi ten einde daar het Grand Prix race-circuit te bezoeken. De adjunct-directeur regelde dan toegangskaarten tot de Grand Prix en verblijf in een hotel dan wel op een privé-jacht. De overnachtingen in het hotel dan wel het privé jacht kostten € 7.500,00 tot € 10.000,00 per nacht en de privéjet-vluchten waren ongeveer € 20.000 per vlucht. Fransen kreeg nog wel 360.000 euro mee van Spliethoff omdat hij daar volgens zijn arbeidscontract recht op had.