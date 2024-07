Govers Accountants/ Adviseurs sluit zich aan bij Green by Blue

Doel van de samenwerking is vooral het ondersteunen van klanten op het gebied van duurzaamheid en het voldoen aan rapportageverplichtingen van de Corporate Sustainability Reporting Directive. Govers denkt door de samenwerking het personeel verder op te kunnen leiden en de expertise op het gebied van duurzaamheid naar een hoger niveau te kunnen tillen. Het kantoor wil hierdoor klanten helpen om ze voor te bereiden op de CSRD rapportageverplichtingen.

“Bij Govers geloven we in een toekomst waarin duurzaamheid een centrale rol speelt in

elk bedrijfsmodel,” zegt Marcel Soons, Partner bij Govers. “De samenwerking met Green

by Blue stelt ons in staat om onze klanten nog beter te ondersteunen bij hun

duurzaamheidsambities. Samen gaan we verder dan enkel voldoen aan regelgeving; we

streven naar echte impact en langdurige waardecreatie.”