Nieuwe subsidieregeling voor laadinfrastructuur

Ondernemers die laadinfrastructuur aanleggen of er advies over willen inwinnen, kunnen vanaf 24 september de nieuwe subsidieregeling Sprila aanvragen.

Die afkorting staat voor Subsidieregeling voor Private Laadinfrastructuur bij bedrijven. De regeling heeft twee onderdelen: advies en aanschaf. Met de Sprila moet het opladen van elektrische voertuigen op eigen of gehuurd terrein makkelijker worden. Beide regelingen zijn er ook voor concessiehouders van openbaar vervoer. In totaal is voor de Sprila-regeling zo’n € 42 miljoen beschikbaar; ongeveer € 4,3 miljoen daarvan is bestemd voor ov-concessiehouders en touringcarbedrijven.

Sprila Aanschaf

Bij Sprila Aanschaf bepaalt het subsidiebedrag het moment waarop je de aanvraag doet. Bij een subsidiebedrag lager dan € 25.000 wordt de aanvraag achteraf gedaan. Bij een hoger subsidiebedrag moet de ondernemer de subsidie aanvragen voordat de werkzaamheden starten. Met een rekentool kun je bepalen welke situatie van toepassing is.

De subsidie is per aanvrager maximaal € 350.000 per kalenderjaar. De subsidie voor een stationaire batterij van maximaal 1.000 kWh is € 160 per kWh voor het mkb en € 80 per kWh voor een groot bedrijf.

Voor concessiehouders van openbaar vervoer geldt geen maximaal bedrag. Per kalenderjaar kan één aanvraag worden ingediend per locatie.

Sprila Advies

Met de adviesregeling krijgt een ondernemer tot maximaal 50% van de advieskosten van een externe adviseur vergoed; de maximale vergoeding is € 3.500. Per aanvrager of groep aanvragers is de subsidie maximaal € 10.000 per kalenderjaar. Adviezen worden aangevraagd per laadlocatie. De subsidie wordt maximaal 400 keer verstrekt.

Het ministerie houdt op dinsdag 3 september een webinar over de nieuwe regeling. Dat is van 10:00 tot 11:30 uur, aanmelden kan online. Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Publiek toegankelijke laadlocaties

Er is ook een Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (Spula). Die regeling is er voor de aanleg van publiek toegankelijke laadlocaties en opent op 1 oktober.