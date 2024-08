Belastingontduiking via crypto’s ongrijpbaar voor fiscus

Belastingdiensten worstelen met het aanpakken van belastingontduiking via cryptomunten, nu de markt voor digitale valuta flink is gegroeid. Veel belastingontduikers blijven onder de radar dankzij de anonimiteit van cryptotransacties.

De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft sinds 2018 bijna vierhonderd zaken van crypto-ontduiking onderzocht, maar de meeste blijven onopgemerkt. Hierdoor loopt de VS jaarlijks naar schatting $50 miljard aan belastinginkomsten mis door crypto-ontduiking, aldus Bloomberg.

Anti-witwasregels

Ook in Europa nemen de zorgen toe. De Europese Commissie komt in 2026 met nieuwe regels die cryptobedrijven verplichten om transacties te delen met overheden. In Nederland moeten banken en cryptobedrijven vanwege de antiwitwaswetgeving al ongebruikelijke transacties melden bij de autoriteiten, maar veel cryptobeurzen opereren buiten het zicht van witwastoezicht.

Het IMF heeft vooral zorgen over het aanschaffen van goederen met crypto’s. Zo kunnen bezitters op de zwarte markt luxe goederen of vastgoed kopen in belastingparadijzen, zonder dat de belastingdienst hier weet van heeft. Daardoor wordt vaak geen btw afgedragen.

Bron: FD