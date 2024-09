Grote zorgen bij zakelijk dienstverleners over wet DBA

Vanaf 1 januari 2025 wordt het handhavingsmoratorium opgeheven, waardoor de Belastingdienst vanaf die datum weer volledig zal handhaven op schijnzelfstandigheid. Bedrijven en organisaties die zzp’ers inhuren kunnen dan weer een boete en naheffingen krijgen als dat niet volgens de regels van de Wet DBA gaat. Daarbij geldt een overgangsperiode van 1 jaar waarin werkgevers en werkenden nog geen vergrijpboete krijgen als zij kunnen bewijzen dat zij stappen zetten tegen schijnzelfstandigheid.

Zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening wordt twee derde van de respondenten rechtstreeks ingehuurd door de opdrachtgever. Als de wet DBA weer gehandhaafd wordt, moeten veel ondernemers in zee gaan met uitzend- of detacheringsbedrijven. Uit het onderzoek van ZZP Nederland blijkt dat veel ondernemers in de zakelijke dienstverlening dit liever niet doen, vanwege de financiële risico’s die hieraan verbonden zijn.

Volgens voorzitter Frank Alfrink van Vereniging ZZP Nederland zijn er echter voldoende mogelijkheden voor opdrachtgevers om goede afspraken te maken met de ondernemers zodat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. “Als er een camera langs de weg komt om de snelheid te controleren, kan je de weg wel niet meer gaan nemen, maar je kunt je ook gewoon aan de snelheid houden”.