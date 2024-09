Schrijver geeft accountantskantoor bijzondere rol in nieuw boek

De zoektocht naar een moordenaar en een verdwenen accountant leiden tot een verbijsterende ontdekking in een afpersingszaak. Zo zou je de nieuwste thriller van Gerard Legerstee (68) in één zin kunnen samenvatten. Er komen uiteraard rechercheurs in voor – een man en een vrouw, want dat geeft interessante chemie – en er zijn lijken te betreuren. Tot zover weinig nieuws onder de zon. Echt origineel wordt Legerstee als het gaat om de misdaad die hij centraal stelt: fraude, afpersing en de bijzondere rol van meerdere functionarissen van het accountantskantoor.

ING en NN

Legerstee is geen onbekende in de wereld van de finance. Wat heet: hij werkte als controller en teamleider bij ING en NN, en zat vaak aan tafel met bestuurders om (kwartaal)rapportages door te spreken. ‘In die hoedanigheid kwam ik veel in aanraking met zowel interne als externe accountants’, vertelt de auteur uit Bergschenhoek, die de pen pas oppakte toen hij tien jaar geleden vervroegd met pensioen kon. Nadat de wereld van het geld in zijn vorige thriller al enigszins aan bod kwam, bedacht Legerstee nu een plot rondom een accountantskantoor en het gebruik van AI.

Accountantskantoor

In het verhaal blijkt een van de functionarissen van het accountantskantoor de kwade genius. Deze persoon heeft toegang tot klantdata, en kan fiscale aangiftes, controles en andere gegevens inzien. Vervolgens legt hij met artificial intelligence allerlei dwarsverbanden, waardoor fraude bij klanten van het kantoor aan het licht komt. In plaats van de fraude intern te melden, gebruikt de medewerker de kennis om de desbetreffende bedrijven af te persen. Dat het kwaad niet stopt na de ontmaskering van de fraudeur blijkt uit het uiterst verrassend einde.

Keerzijde van AI

Legerstee: ‘Dit scenario komt uit mijn eigen verbeelding, zoiets heeft zich bij mijn weten in werkelijkheid nog niet voorgedaan. Maar het zou wel kunnen. De opkomst van artifical intelligence is een van de grote trends in de accountancy van dit moment. En hoewel ik denk dat AI de sector veel kan opleveren – een deel van het handwerk wordt overbodig – zitten er ook risico’s aan. Ik wil dus eigenlijk waarschuwen: accountants, ben je bewust van de risico’s en zorg dat je interne controle afgestemd is op het type misbruik dat ik in mijn boek beschrijf.’

Klappen

Accountants zitten in de hoek waar de klappen vallen. De vele schandalen hebben het imago van het beroep geen goed gedaan. Wil Legerstee de sector een trap nageven in ‘Moorddadig brein’? ‘O zeker niet! Dat de fraude en afpersing plaatsvinden vanuit een accountantskantoor is min of meer toeval. Ik weet door mijn achtergrond en loopbaan veel van die wereld. Mijn boodschap is vooral dat we kritisch moeten kijken naar de ontwikkelingen binnen AI. Ik geef het accountantskantoor ook niet de schuld van wat er in het boek allemaal gebeurt. Al vallen er natuurlijk wel een paar vraagtekens te zetten bij het interne toezicht binnen dit kantoor. Eén van de registeraccountants, die wat al te laks handelde, is mede debet aan het voortduren van fraude bij een gecontroleerd bedrijf en de daaruit voortvloeiende afpersing.’

Schrijven

Legerstee begon met schrijven toen hij op zijn 57e vervroegd kon uittreden. Dat schrijven was niet bepaald een langgekoesterde wens van hem, zo blijkt. ‘Nee hoor, ik had alleen ontzettend veel meegemaakt in mijn loopbaan. En al die jaren was ik er niet in geslaagd mijn vrouw echt duidelijk uit te leggen waar ik het toch zo druk mee had, en waarom kwartaalrapportages steeds voor zoveel overwerk zorgden. Ik dacht: ik moet dat eens opschrijven. Maar er bleek veel meer uit mijn pen te komen. In mijn eerste boek ‘SplitsING’ schreef ik bijvoorbeeld over reorganisaties bij ING en de noodgedwongen splitsing van het bedrijf in een bank- en verzekeringstak. Ik was behoorlijk kritisch en noemde soms man en paard. Uitgevers durfden het niet aan, waardoor ik het boek in eigen beheer uitgaf. Inmiddels is het zo’n 1.300 keer gedownload en blijkt mijn verhaal ook voor mensen die niet in finance werken heel herkenbaar. Zo noemden meerdere gemeenteambtenaren het boek een feest der herkenning.’

Moeilijk genre

Na nog een non-fictieboek over hardlopen, een andere passie, waagde Legerstee zich aan thrillers. Hij zegt: ‘Het schrijven van een thriller wordt vaak onderschat terwijl het juist een moeilijk genre is. Voor ik begin met schrijven zoek ik naar een basisidee dat origineel is. Ik kijk veel naar misdaadseries en lees zelf veel thrillers. Hoe is de opbouw, en zo. Dat wil ik terugzien in mijn misdaadroman. Als auteur houd je de spanning pas dan vast wanneer er veel vaart en veel wendingen in je verhaal zitten. Daarnaast moet het plot verrassend zijn, maar tegelijkertijd realistisch. Dit genre vraagt van de schrijver meer dan een berg volzinnen en het neerzetten van karakters.’

De boeken van Gerard Legerstee verschijnen nu bij uitgeverij Elikser. ‘Moorddadig brein’ is onder meer te koop bij internetboekhandels. De paperback-editie kost € 22,95, het e-book € 7,50.