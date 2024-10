Verdeling heffingsbevoegdheid bij scheepvaartwinst uit verschillende ondernemingen

Hoe wordt in een belastingverdrag dat is geschoeid op de leest van het OESO-modelverdrag de heffingsbevoegdheid verdeeld als een in Nederland gevestigde vennootschap belang houdt bij verschillende in het internationale verkeer uitgeoefende scheepvaartondernemingen? De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft daarover opheldering gegeven in een recent gepubliceerd standpunt.