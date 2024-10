Datasnipper doet grote AI-overname ten behoeve van automatisering audits

De scale-up werd daarbij gewaardeerd op $1 miljard door investeerder Index Ventures en is de eerste nieuwe Nederlandse ‘unicorn’ sinds 2022. De overname van UpLink en de introductie van DocuMine zijn onderdeel van DataSnippers missie om een ​​uitgebreid AI-aangedreven audit-ecosysteem met wereldwijde impact te bouwen.

AI pakt wereldwijde uitdagingen in de auditsector aan

Datasnipper wijst er op dat uit onderzoek blijkt dat auditors worden overweldigd door grote hoeveelheden ongestructureerde data, waardoor ze bijna 60 procent van hun tijd besteden aan het doorspitten van documenten. Dit put niet alleen de productiviteit uit, maar leidt ook tot burn-outklachten en vergroot de kans op ernstige fouten. De toevoeging van UpLink en DocuMine aan DataSnipper pakt volgens de betrokkenen de complexiteit van audits rechtstreeks aan door documenten om te zetten in realtime-inzichten. “Documentverwerking en data-analyse worden geautomatiseerd door large language models (LLM’s) en geavanceerde algoritmen”, licht DataSnipper toe. “De focus verschuift hierdoor van het vinden van data naar het handelen ernaar. De innovaties zullen audit workflows transformeren, de tijd die wordt besteed aan handmatige taken drastisch verminderen en tijd vrijmaken voor teams om zich te concentreren op meer strategisch werk. Deze verschuiving bevordert niet alleen de efficiëntie, maar maakt ook de weg vrij voor een slimmere, toekomstbestendige audit- en financiële sector.”

AI-aangedreven portal van UpLink

“De AI-native portal van UpLink is ontworpen om direct inzichten te verzamelen uit grote hoeveelheden klantdocumenten”, licht DataSnipper verder toe. “Hiermee wordt een van de belangrijkste knelpunten in het auditproces opgelost: het verzamelen en beoordelen van documenten. Het stelt auditors in staat om direct honderden documenten te doorzoeken zodra ze door klanten worden verstrekt. Door de audit workflow te frontloaden met AI stelt UpLink auditors in staat om sneller te handelen en in plaats van data te zoeken, deze meteen te kunnen valideren. Dit vermindert handmatige inspanning en verbetert de nauwkeurigheid. De integratie binnen het DataSnipper-ecosysteem creëert een naadloze, uniforme workflow, waardoor auditteams het hele proces kunnen beheren terwijl documenten van klanten in realtime worden ontvangen.”

“Generative AI transformeert de auditindustrie. Onze klanten kunnen opdrachten twee keer zo snel afronden en tegelijkertijd aanzienlijk hogere kwaliteit resultaten en inzichten behalen. Zodra teams de kracht van UpLink ervaren, is er geen weg meer terug naar de oude manier van werken”, zegt Alex Maher, CEO van UpLink. “Door deel uit te maken van het ecosysteem van DataSnipper kunnen we de grenzen van AI-gedreven efficiëntie nog verder verleggen, wat meer waarde oplevert voor audit- en financiële professionals.”

“Dankzij de AI-mogelijkheden van UpLink kunnen we het SOX-proces efficiënter stroomlijnen door middel van geautomatiseerde tests, documentatiebeoordeling en bewijsverzameling,” zegt Greg Rotz, Risk and Regulatory Advisory Leader van MorganFranklin Consulting.

Introductie van DocuMine

Tegelijk met de overname van UpLink introduceert DataSnipper DocuMine; een geavanceerd AI-gestuurd product waarmee auditors grote hoeveelheden documenten in Excel kunnen minen, analyseren en verifiëren. Met DocuMine kunnen auditors automatisch essentiële gegevens valideren en zich daardoor richten op waardevollere taken, zoals strategische besluitvorming. Directe gegevensverificatie vervangt het handmatig doorspitten van documenten, waardoor auditbewijs snel en nauwkeurig wordt geanalyseerd en goedgekeurd. “UpLink en DocuMine maken de auditwaardeketen van documentinvoer tot gegevensanalyse toekomstbestendig en zorgen voor tijdbesparing en diepere inzichten bij elke stap. Of het nu in de cloudgebaseerde Prepared by Client (PBC)-portal is of in Excel,” zegt Vidya Peters, CEO van DataSnipper. “Door AI vroeg in het proces te introduceren, geven we auditors tijd terug om zich te richten op meer strategisch werk. Zoals Gartner onlangs erkende in hun audittechnologierapport van 2024 zijn we nu een end-to-endoplossing van gegevensverzameling tot gegevensanalyse, waarmee we dichter bij het bouwen van het ultieme AI-gestuurde auditecosysteem komen.” “Onze ervaring met DocuMine is dat het een krachtige aanvulling is op onze audit toolkit, waardoor ons werk aantrekkelijker en efficiënter wordt. De potentiële use cases voor DocuMine zijn eindeloos,” zegt John Toon, Chartered Accountant bij Beevers & Struthers.