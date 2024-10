NBA informeert ook reguliere vergunninghouders over criteria examenfraude

De NBA heeft een nieuwe brief over examenfraude gestuurd naar accountantskantoren met een reguliere AFM-vergunning en meer dan drie externe accountants. Daarin doet de beroepsorganisatie uit de doeken wat die kantoren kunnen doen bij ernstige gevallen van examenfraude in hun organisatie.

Dat meldt de NBA op de eigen nieuwssite accountant.nl. De groep reguliere vergunninghouders is dit voorjaar al door de NBA gevraagd om intern onderzoek te doen naar mogelijke gevallen van examenfraude, in navolging van de oob-kantoren.

De zes oob-kantoren hebben recent criteria van de beroepsorganisatie gekregen voor het vaststellen van ernstige gevallen van examenfraude. De NBA stuurt nu een vergelijkbare brief aan de reguliere vergunninghouders met meer dan drie externe accountants. Het bestuur van de beroepsorganisatie benadrukt dat het “in het kader van de zelfhygiëne” belangrijk is om na te gaan of sprake kan zijn van ongeoorloofd handelen rondom de verplichte kennistoets. Als dat vermoeden niet bestaat is geen nader onderzoek nodig, meldt de NBA.

Criteria

Volgens het NBA-bestuur is er sprake van een ernstige geval van examenfraude als:

De accountant die de examenfraude heeft begaan ten tijde daarvan in het register van de AFM stond ingeschreven als externe accountant of als beleidsbepaler

De geconstateerde fraude betrekking heeft op de Kennistoets 2022

De externe accountant of de beleidsbepaler zelf de examenfraude heeft gepleegd

De externe accountant anderen heeft betrokken bij door haar of hem gepleegde examenfraude.

Als deze vier criteria allemaal van toepassing zijn is sprake van een ernstig geval, meldt de NBA. In bijzondere gevallen geldt nog een vijfde criterium: er is bij de door de accountant gepleegde examenfraude sprake van uitzonderlijk handelen of nalaten te handelen.

De NBA roept alle aangeschreven kantoren op om de beroepsorganisatie te laten weten wat de reflectie en een eventueel onderzoek hebben opgeleverd, ook als er niets aan de hand is.

