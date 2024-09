NBA gaat ernstige gevallen van examenfraude voor tuchtrechter brengen

Met een zogeheten incidentenonderzoek neemt de NBA het heft in handen in de examenfraude. Ernstige gevallen gaat de NBA voor de Accountantskamer brengen.

De NBA heeft onlangs een nieuwe brief over examenfraude gestuurd aan oob-accountants. Eerder viel er in februari al een brief op de mat. Toen riep de NBA de kantoren op om mee te werken aan het delen van dossiers van ernstige examenfraudegevallen. In april riep de NBA daarnaast reguliere vergunninghouders op om bij een vermoeden van fraude een intern onderzoek te starten. Daar werd toen een persbericht aan gewijd; het leverde een verontwaardigde reactie op van de SRA.

Kortgeleden zijn de zes oob-kantoren nog eens aangeschreven, meldt de NBA via het eigen kanaal Accountant.nl. In de tussentijd is er wel overleg gepleegd met de kantoren, maar de interne onderzoeken zijn nog niet afgerond.

Incidentenonderzoek naar ernstige gevallen

In de brief wordt herhaald dat de ernstige gevallen van examenfraude in de vorm van een klacht voorgelegd moeten worden aan de tuchtrechter. De NBA heeft nu gedefinieerd wat onder ernstige gevallen wordt verstaan: daarvoor gelden vijf criteria. Daarnaast wordt een zogeheten incidentenonderzoek gestart. ‘Toen wij vroegen om wat is gaan heten ‘namen en rugnummers’, dus de dossiers die gaan over die ernstige gevallen, gaven de kantoren aan dat ze die dossiers niet zomaar konden geven. Dat heeft te maken met de AVG’, licht voorzitter Kris Douma toe. Met een incidentenonderzoek kan de NBA toch de hand op die dossiers leggen.

Geen heksenjacht

Zo’n onderzoek mag de NBA zelf doen als er sprake is van vermeende tekortkomingen in de beroepsuitoefening. ‘Het is niet gericht op vervolging of bestraffing, het is gericht op het vaststellen van feiten. Op basis van die feiten zal de NBA zaken in de vorm van een tuchtklacht voordragen bij de Accountantskamer’, aldus Douma, die benadrukt dat de beroepsorganisatie dus zelf geen oordeel velt. ‘Maar in het kader van de kwaliteit van de beroepsuitoefening moeten wij wel zaken aandragen. En ik voeg daar aan toe: ik wil geen heksenjacht, nadrukkelijk niet. Mij gaat het om het herstel van het vertrouwen in de sector. Maar daar is wel wat voor nodig. Het kan toch niet zo zijn dat ernstige examenfraude zonder tuchtrechtelijke toetsing blijft.’

Vijf criteria

De vijf criteria die de NBA gaat hanteren, zijn:

de accountant moet ten tijde van de fraude in een AFM-registratie hebben gehad;

de geconstateerde fraude moet betrekking hebben op de Kennistoets 2022

de externe accountant of de beleidsbepaler heeft zelf de examenfraude gepleegd;

de externe accountant heeft anderen betrokken bij door haar of hem gepleegde examenfraude;

er is van uitzonderlijk handelen of nalaten te handelen.

Aan alle vier de eerste criteria moet zijn voldaan, wil de NBA een tuchtklacht indienen. Het streven is om in het laatste kwartaal te beginnen met het incidentenonderzoek; begin volgend jaar zouden dan de eerste zaken bij de Accountantskamer aanhangig worden gemaakt.

Douma verwacht overigens dat alle kantoren nog dit jaar hun fraudeonderzoek hebben afgerond. De NBA onderzoekt zelf naar aanleiding van de fraudekwestie het eigen systeem van PE en PE-toetsing.