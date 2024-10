Overnameplatform: prijsvoorwaarden bedrijfsovernames mkb versoepeld

Verkopende ondernemers weten steeds vaker een uitgestelde betaling of achtergestelde lening uit de dealvoorwaarden te houden. Andersom zetten investeerders vooral in op extra garanties, vrijwaringen en een stevig concurrentiebeding. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit het jaarlijkse onderzoek van de overnameplatform Brookz naar de dealvoorwaarden van overnametransacties in het mkb.

Het onderzoek werd dit jaar voor de tweede keer gehouden. Er deden 243 overname-advocaten aan mee en er werden in totaal 813 koopovereenkomsten onder de loep genomen.

Betere onderhandelingspositie

Hoewel de onzekerheid in de wereld afgelopen jaar bepaald niet is afgenomen, heeft vooral de dalende rente inmiddels een positief effect op de overnamemarkt. Dit komt tot uiting in een verbeterde onderhandelingspositie van verkopende ondernemers ten aanzien van prijs en financieringsvoorwaarden. In vergelijking met vorig jaar is het aantal deals waarbij een uitgestelde betaling (38%) of achtergestelde lening (27%) werd bedongen met respectievelijk 19% en 31% afgenomen.

Aan de andere kant blijven kopers en investeerders stevig inzetten om zoveel mogelijk risico’s rondom een transactie bij de verkopende partij neer te leggen. Dit komt allereerst tot uiting in een toename van de opschortende voorwaarden (9%) zoals uitkomsten due diligence, toestemming van derden (bijv. ACM) en voorbehoud bankfinanciering. Daarnaast is er over de hele linie een stijging van bedongen garanties en vrijwaringen te zien (+6%), zoals een correct opgemaakte balans, het niet verpand zijn van eigendommen, geen juridische vorderingen en kloppende gegevens over het personeel, milieuzaken en pensioenen.

Zekerheden

Om er zeker van te zijn dat eventuele claims op de verkoper ook verhaald kunnen worden eisen kopers meer zekerheden (20%) in de vorm van een vermogensinstandhoudingsverklaring (70%), inhouding deel koopprijs (36%), een bankgarantie (24%) en een persoonlijke borgstelling (25%). En om te voorkomen dat de verkopende ondernemer binnen afzienbare tijd weer actief wordt in dezelfde sector is in 94% van alle koopovereenkomsten een concurrentiebeding opgenomen voor een periode van 1 tot 3 jaar, een stijging van 11% in vergelijking met vorig jaar.

Heronderhandelen

Volgens Peter Rikhof, oprichter van Brookz, hebben verkopende ondernemers qua prijs een iets betere onderhandelingspositie gekregen, maar moeten de strengere garanties en vrijwaringen niet worden onderschat. ‘Ondernemers worden vaak lekker gemaakt met een mooi eerste bod. Maar dan volgt een stevig boekenonderzoek, wat meestal aanleiding geeft tot heronderhandelen. We zien dat ervaren investeerders vervolgens de risico’s van de transactie maximaal bij de verkopende partij proberen neer te leggen. Dat gaat soms zover dat je je als verkoper moet afvragen of het niet beter is de deal af te blazen.’

Het gehele onderzoek: