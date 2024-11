Fiscus wijst nogmaals op verjaren box 3-aanslag 2021

Deze week verstuurt de Belastingdienst nogmaals brieven aan belastingplichtigen voor wie de termijn voor het opleggen van een box 3-aanslag over 2021 dreigt te verjaren.

Eerder verstuurde de Belastingdienst hierover al brieven in augustus en september. Afgelopen juni heeft de Hoge Raad in meerdere uitspraken duidelijkheid gegeven en geoordeeld dat het werkelijk rendement moet worden belast wanneer dat lager is dan het forfaitair rendement.

Termijn loopt eind dit jaar af

De aanslagtermijn waarbinnen de Belastingdienst de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 moet opleggen loopt in veel gevallen eind dit jaar af. Daarom kan de Belastingdienst niet langer wachten met het opleggen van de definitieve aanslagen. In deze aanslagen kunnen de uitspraken van de Hoge Raad niet verwerkt worden. Deze belastingplichtigen ontvangen een brief met dagtekening 14 november 2024, waarin staat wat dit voor hen betekent en wat ze kunnen doen als ze het niet eens zijn met de aanslag.