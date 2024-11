Accountants die niet real-time rapporteren lopen achter de feiten aan

Slechts negen procent van de financiële professionals gebruikte in 2023 real-time financiële data om te rapporteren. Het percentage is daarmee ruim vijf procent lager dan het jaar ervoor, blijkt uit de FinTech Barometer. Het lage cijfer is opvallend omdat snel en actueel advies op basis van real-time data van grote waarde is voor accountants en hun klanten.

In dit blog lees je meer over de kracht van real-time data en de rapportagemogelijkheden in Silverfin. We laten zien hoe de datahub accountants in staat stelt om snel toegang te krijgen tot relevante financiële gegevens en hoe de rapporten de adviesmogelijkheden van het accountantskantoor vergroten.

Jaarcijfers zijn voor de klant een noodzakelijk kwaad

De jaarrekening is een prima ijkpunt waarmee de klant ziet hoe zijn onderneming het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Toch zijn de cijfers als stuurinformatie vaak minder waardevol dan ze lijken. De reden daarvoor is dat klanten de informatie vaak aan het einde van het boekjaar aanleveren via verschillende kanalen. Versnippering via chats, e-mails, papier en boekhoudprogramma’s zorgt ervoor dat het opstellen van de jaarrekening veel tijd in beslag neemt en de accountant en zijn klant al snel achter de feiten aanlopen.

De jaarrekening is voor veel ondernemers een noodzakelijk kwaad. Met Silverfin kan de accountant niet alleen terugkijken maar de klant real-time inzicht geven in de financiële prestaties. Alle data uit het boekhoudprogramma en andere databronnen wordt centraal opgeslagen in de cloud en is altijd beschikbaar. De datahub maakt het mogelijk om meldingen in te schakelen als een klant bijvoorbeeld een belangrijke benchmark behaalt of wanneer er een fout of anomalie in het klantdossier wordt geconstateerd. Wordt er een bepaalde drempelwaarde bereikt, dan krijgt de accountant automatisch een seintje.

Relevante data maakt snel acteren mogelijk

Omdat de informatie altijd up-to-date is, kan de accountant 24/7 in de gaten houden of uitgaven invloed hebben op de continuïteit van de onderneming. Worden er problemen geconstateerd, dan komen die direct aan het licht en niet pas bij het opstellen van de jaarcijfers. De accountant kan direct aan de bel trekken zodat de klant veel sneller actie kan ondernemen.

Met de automatische monitoring van het klantdossier heeft de accountant de financiële situatie van de klant altijd scherp op het netvlies. Achteraf corrigeren maakt plaats voor actueel acteren. Een accountant kan bijvoorbeeld direct zien of de omzetcijfers aanleiding zijn om de voorlopige aanslag aan te passen of niet. Dat biedt de ondernemer de zekerheid dat hij aan het eind van de rit niet ineens veel meer bij moet betalen.

Het platform stelt de accountant in staat om voor de klant to-do-lijsten aan te maken en doelstellingen te formuleren die bijdragen aan compliance en een beter financieel beheer van zijn bedrijf. De accountant overziet het gehele financiële plaatje. Dat maakt het ontdekken van trends een stuk makkelijker. Bovendien kun je als kantoor verschillende klanten met elkaar vergelijken. Daarmee biedt je kantoor opdrachtgevers extra toegevoegde waarde.

Eenvoudig communiceren met stakeholders

Silverfin zorgt dat accountants niet langer alleen hoeven te sturen op de cijfers uit de jaarrekening. Met de datahub creëer je in een handomdraai professionele en gestandaardiseerde rapportagesets op maand-, kwartaal- en jaarbasis. De uitgebreide analyse- en rapportagetools halen de data automatisch uit het dossier. Als accountant kun je zelf bepalen welke gegevens je opneemt en hoe gedetailleerd je wilt zijn. Silverfin biedt de mogelijkheid om data te visualiseren met behulp van tabellen en grafieken en de look & feel is geheel af te stemmen op de wensen van het kantoor of de klant.

Met Silverfin Pulse kun je alle stakeholders betrekken bij de financiële data. Het communicatieplatform maakt het mogelijk om rapporten te delen, notities of taken toe te voegen en berichten te sturen. Of de stakeholders nu inloggen in Nederland of aan de andere kant van de wereld; ze weten direct hoe de zaken ervoor staan en kunnen veel sneller bijsturen, mocht dat noodzakelijk zijn.

Meer tijd overhouden voor de klant

Omdat informatie altijd voorhanden is en niet handmatig overgezet hoeft te worden, bespaar je veel tijd. Tijd die je accountantskantoor kan gebruiken voor advies. Silverfin vergroot daarmee de efficiëntie, het concurrentievermogen en de rentabiliteit van compliance- en rapporteringsdiensten. Dat is niet alleen een voordeel voor de klant en de accountant, het geeft ook je kantoor de mogelijkheid om nieuwe adviesdiensten te ontwikkelen. Een win-win-winsituatie dus.

Wil jij ook real-time rapporteren zodat jouw klanten altijd informatie hebben die up to date is?