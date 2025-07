‘Kwart finance professionals heeft geen toegang tot realtime data’

Inzichten uit financiële data worden dan ook lang niet altijd tijdig gedeeld. “Maar liefst een op de drie finance professionals (32%) rapporteert momenteel slechts maandelijks de cijfers.” Een uitdaging is bijvoorbeeld voor 22% dat data uit verschillende systemen moet worden gecombineerd. 18% kan nog niet realtime rapporteren omdat de noodzakelijke investering hiervoor ontbreekt. Daarnaast zegt 16% dat de organisatiestructuur het realtime rapporteren in de weg zit.

Overigens is ook persoonlijke ontwikkeling nodig: 52% van de financiële vakmensen stelt dat het volgen van opleidingen in datagedreven vaardigheden essentieel is. Volgens 43% is verder AI een noodzakelijke investering.