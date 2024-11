AFM wijst op risico’s private equity en uitbesteden controle

In het jaarlijkse trendzichtrapport signaleert de toezichthouder de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden. Daarop ontwikkelt de AFM daarna de eigen toezichtagenda. In het rapport wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de accountancy en verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de sector.

In zijn algemeenheid constateert de AFM dat de accountancysector te maken heeft met een stijgende vraag naar controle- en assurancediensten tegen de achtergrond van personeelskrapte. Het is mede daarom de verwachting van de toezichthouder dat accountantsorganisaties een inhaalslag gaan maken met het gebruik van innovaties op gebied van digitalisering en data-analyse, waaronder AI-toepassingen.

Private equity

Daarbij ligt het ook voor de hand dat de consolidatie van de sector zich de komende jaren gestaag zal voortzetten. Private equity speelt een prominente rol in de consolidatiegolf, constateert de AFM. “Stabiele omzetcijfers, aantrekkelijke winstgevendheid en behoefte aan investeringen in innovatie maken de accountancysector gewild bij private equity partijen. Hoewel het aandeel van deze partijen in de accountancysector als geheel nog beperkt is, is de verwachting dat het aandeel zal groeien. In het segment van accountantsorganisaties met een reguliere vergunning zien we al tekenen van een sterke toename. Het is nog onduidelijk in welke mate deze groei zal doorzetten. Grove schattingen geven aan dat op termijn tot een derde van de markt in handen kan zijn van private equity partijen.” De AFM wijst ook op de risico’s daarvan: “De opkomst van private equity in de accountancysector brengt risico’s met zich mee, indien de nadruk op financiële prestaties ten koste gaat van de controlekwaliteit. […] De AFM verwacht dat accountantsorganisaties die een private-equitydeelneming overwegen dergelijke risico’s goed afwegen en beheersen.”

Uitbesteden en internationalisering

De AFM staat verder onder meer stil bij het feit dat accountantsorganisaties in toenemende mate controlewerkzaamheden uitbesteden: “Het gaat hierbij doorgaans om het uitbesteden van niet-complexe en routinematige werkzaamheden, zoals routinematige controles, reguliere beoordelingen van beleid of het uitvoeren van standaardanalyses. Deze werkzaamheden worden uitbesteed aan Shared Service Centers (SSC),[…] die deze werkzaamheden voor meerdere accountantsorganisaties uitvoeren en al dan niet in het buitenland gevestigd zijn. Het uitbesteden van controlewerkzaamheden kan leiden tot een toename van de kwaliteit van de wettelijke controle, doordat meer focus kan worden gelegd op complexe onderdelen. Het uitbesteden van controlewerkzaamheden leidt echter ook tot meer afstand en coördinatie tussen het SSC, de controleclient en het controleteam, wat een risico vormt voor de kwaliteit van de wettelijke controle. Bij uitbesteding aan buitenlandse entiteiten ontstaat bovendien het risico dat zij onvoldoende kennis hebben over Nederlandse context en de specifieke context waarin de cliënt zich begeeft.”

Dienstverlening door auditkantoren uit andere EU-lidstaten blijft een aandachtspunt, schrijft de AFM. “Nederlandse ondernemingen kunnen gebruik maken van auditkantoren uit andere lidstaten mits zij geregistreerd staan bij de AFM. De toetreding van auditkantoren uit andere lidstaten kan helpen om het capaciteitsprobleem in de sector te ondervangen. Een aandachtspunt is wel dat de AFM dan geen toezicht kan houden op kwaliteitsbeheersing en integere bedrijfsvoering. Door dit beperkte mandaat kan de AFM beperkter handhaven en minder impact maken.”

Duurzaamheid

Over de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) schrijft de AFM onder andere dat de “zorg bestaat of accountantsorganisaties tijdig over juiste en voldoende capaciteit en expertise beschikken om (limited) assurance te verlenen bij duurzaamheidsinformatie.” Daarnaast wordt geconstateerd dat ook kleinere ondernemingen door de nieuwe rapportageverplichtingen worden geraakt en het de vraag is in hoeverre zij zijn toegerust hier invulling aan te geven. Ook is het de vraag in hoeverre de rapportageverplichtingen gaan bijdragen aan daadwerkelijk duurzamer gedrag.

Het volledige rapport lees je hier: