Caseware Nederland introduceert AiDA

AiDA is de nieuwste stap van het Caseware cloud-platform. Het is een aanvulling op Caseware’s uitgebreide oplossingen die met professionals zijn ontwikkeld op het gebied van boekhouding, audit en financiën. Het is ontworpen om de efficiëntie te verbeteren, naleving te garanderen en nauwkeurige antwoorden te geven op beroepsspecifieke vragen. Hierdoor kunnen accountants en financiële professionals efficiënter werken, effectiever samenwerken en diepere inzichten krijgen.

Kunstmatige intelligentie

Of het nu gaat om het snel beantwoorden van methodische of nalevingsvragen, het ondersteunen van de verwerking en analyse van bewijsmateriaal of het assisteren bij de productie van belangrijke documenten en deliverables, AiDA stelt professionele gebruikers in staat om meer te bereiken met minder inspanning. Dit zal op zijn beurt de groei van de praktijk stimuleren en het financiële succes van klanten bevorderen.

Joost Ekkelboom, directeur en head of growth Europa bij Caseware vertelt: “Door gebruik te maken van geavanceerde kunstmatige intelligentie en data-analyse levert AiDA ongeëvenaarde efficiëntie en precisie. Deze ultramoderne digitale assistent vereenvoudigt complexe taken, vermindert fouten en verbetert de algehele productiviteit. Hierdoor is het een onmisbaar ondersteunend hulpmiddel voor vooruitstrevende accountants en financiële professionals. Caseware AiDA zet werkelijk nieuwe maatstaven voor innovatie en uitmuntendheid in het vak.”

Hoogste normen

Een aantal voordelen zijn verbeterde workflowefficiëntie met precisie en relevantie, meer zekerheid rond zekerheid rond beveiliging en compliance, hulp bij routinetaken en focus op kwaliteitsoutput.

Feedback over AiDA heeft de vraag naar op maat gemaakte, veilige AI-oplossingen in professionele omgevingen onderstreept. Danielle Supkis Cheek, VP, hoofd analyse en AI bij Caseware, zegt: “AiDA handhaaft de hoogste normen op het gebied van gegevensbeveiliging en compliance en zorgt ervoor dat er geen gebruikersgegevens worden opgeslagen of teruggekoppeld naar het model. Alle interacties blijven privé en binnen de grenzen van het model. Deze aspecten zijn van cruciaal belang in een beroep waar naleving van de regelgeving, gegevensintegriteit en vertrouwelijkheid van het grootste belang zijn. De reacties van klanten op Caseware AiDA waren fenomenaal en, in lijn met onze routekaart, blijven we AiDA verbeteren op basis van gebruikersfeedback en technologische vooruitgang.”

Ondersteuning

AiDA is momenteel in het Engels beschikbaar voor Caseware-klanten over de hele wereld en zal binnenkort uitgebreidere ondersteuning bieden voor vragen in andere talen. Caseware AiDA kan ook vragen beantwoorden in het Nederlands.

AiDA zal uiteindelijk de kern zijn van alle cloudgebaseerde oplossingen. Haar mogelijkheden verbeteren voortdurend, inclusief een beter contextbewustzijn bij documentinteracties. AiDA zal de manier veranderen waarop professionals op het gebied van accounting en audit hun taken beheren en ondersteuning en efficiëntie bieden.

Meer productinformatie is eveneens te vinden op: https://www.caseware.com/nl/aida-toekomst-van-accounting/