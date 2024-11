Driekwart zzp’ers bezorgd over controles schijnzelfstandigheid

Vooral zzp’ers die diensten verlenen en langdurig voor slechts één opdrachtgever werken, maken zich zorgen, meldt het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Volgens directeur Michiel Hordijk maakt zo’n driekwart van de zzp’ers zich hierover zorgen.

Gemeenten

Ook aan de kant van werkgevers heerst twijfel. Zij aarzelen om nog zzp’ers in te huren, uit angst om beboet te worden. De afgelopen maanden ontving het instituut talrijke telefoontjes van gemeenten die vrezen dat zelfstandigen met financiële problemen zich vanaf 1 januari 2025 massaal zullen melden. Deze zelfstandigen verdienen mogelijk minder door een daling in opdrachten, waardoor gemeenten hen financieel moeten ondersteunen. “We stevenen af op een bizarre situatie,” zegt Hordijk tegen het ANP. “De ene overheidsinstantie zal straks mogelijk een persoon niet als ondernemer zien, terwijl een andere dat wel doet.”

De Belastingdienst wil vanaf 1 januari 2025 opnieuw gaan handhaven op zzp-constructies. Er zal gecontroleerd worden of zelfstandigen werk verrichten dat eigenlijk binnen een dienstverband zou moeten vallen. Deze handhaving is jaren niet uitgevoerd, maar volgens het kabinet ontstaan er inmiddels te veel schijnconstructies. Werkgevers dragen voor hun vaste personeel loonbelasting en premies af voor sociale verzekeringen zoals de WW en WAO. Maar sommige werkgevers huren zzp’ers in voor hetzelfde werk, zonder deze premies te betalen.

IMK-directeur Hordijk steunt het ingrijpen van de overheid: “Het is goed dat hier actie op wordt ondernomen. De afgelopen jaren is er een grote tussengroep ontstaan die weliswaar zelfstandig ondernemer is, maar niet zo wordt gezien door de Belastingdienst. De komende jaren wordt het kaf van het koren gescheiden.” Hij roept werkgevers op om in gesprek te gaan met hun zzp’ers om te bespreken wat beide partijen willen. “Dit gaat tijd kosten. Het jaar 2025 wordt het jaar waarin de discussie over de definitie van ondernemerschap centraal zal staan.”