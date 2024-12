Visma Net Financials en Peple bundelen krachten

Visma Net Financials gaat per 1 januari 2025 op in Peple B.V., leverancier van cloudsoftware Visma Net HRM & Payroll. Klanten krijgen hierdoor een complete oplossing met financiële- en hrm & payrollsoftware op één platform.

De samenwerking combineert de expertise en diensten van Peple en Visma Net Financials waardoor het bedrijf in staat is om gezamenlijk een breder scala aan geïntegreerde oplossingen te leveren aan organisaties in de sectoren onderwijs, zorg, not-for-profit en de zakelijke markt. Dankzij de open API kan Visma Net als krachtige kernoplossing uitgebreid worden met talloze applicaties en brancheoplossingen van derde partijen. Dit best-of-breed ecosysteem stelt klanten in staat om flexibel de beste tools te combineren voor hun specifieke behoeften, zonder dat daar maatwerk voor nodig is.

Partnerorganisaties

Naast de voordelen van de fusie zelf, versterken de wederzijdse partnerorganisaties de samenwerking met hun aanvullende middelen en specifieke branchekennis. Klanten kunnen hierdoor rekenen op efficiëntere processen en innovatieve oplossingen die volledig aansluiten op hun behoeften.

Peter Verdaasdonk, Managing Director Peple, benadrukt: “Door onze krachten te bundelen creëren we een organisatie die sterker is dan de som der delen. Klanten profiteren van onze gedeelde kennis, uitgebreide dienstverlening en de zekerheid van één aanspreekpunt voor al hun behoeften. Deze strategische zet stelt ons ook in staat om nog meer te investeren in innovatie, klantgerichtheid en de continue verbetering van onze producten.

Naadloze overgang

De komende periode staat in het teken van een soepele integratie en continuïteit in de dienstverlening. Voor bestaande klanten blijven de contactpersonen en afspraken onveranderd, terwijl zij tegelijkertijd kunnen profiteren van de uitgebreide mogelijkheden van de fusie. Hoofdstandplaats blijft het huidige kantoor van Peple in Amersfoort, met als dependance het kantoor van Visma Software in Amsterdam.

Peple blijft onder leiding staan van Peter Verdaasdonk als Managing Director. Alle huidige medewerkers van Visma Net Financials gaan mee naar Peple, zodat de samengang ruim honderdveertig toegewijde professionals bij elkaar brengt.Verdaasdonk: “We zijn blij met deze uitbreiding van onze teams en zijn ervan overtuigd dat de onderlinge samenwerking ons succes verder zal versterken.’People first’ is ons credo en bepaalt onze inzet voor zowel onze klanten als medewerkers.“