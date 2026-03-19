Omzet Visma boven 3 miljard, klantenbestand groeit hard

Softwarebedrijf Visma heeft in 2025 opnieuw sterke groeicijfers neergezet. De omzet kwam uit op ruim 3,1 miljard euro, terwijl het aantal klanten met ruim een vijfde steeg naar 2,4 miljoen. Daarmee verstevigt het Noorse concern zijn positie als een van de grootste aanbieders van bedrijfssoftware in Europa.

De groei is opvallend breed gedragen. De operationele omzet steeg met 13 procent, terwijl de winstgevendheid nog sneller toenam. De aangepaste EBITDA kwam uit op ruim 1 miljard euro, een stijging van meer dan 13 procent. Autonoom (zonder overnames) groeide de winst zelfs met bijna 19 procent, wat volgens het bedrijf wijst op een sterk schaalbaar businessmodel.

Klantengroei

Een belangrijke motor achter die groei is het snel toenemende aantal klanten. In één jaar tijd groeide het klantenbestand met 22 procent. Volgens Visma komt dat vooral doordat steeds meer kleine en middelgrote bedrijven overstappen op cloudsoftware met ingebouwde AI-functionaliteiten, bijvoorbeeld voor boekhouding en compliance.

Overnames blijven groeimotor

Opvallend is de rol van overnames. Visma nam in 2025 maar liefst 28 bedrijven over, waarmee het zijn positie in Europa en daarbuiten verder uitbouwde. Onder de aankopen zit ook het Nederlandse WeFact, een facturatieplatform met 45.000 ondernemers als klant. Daarnaast werd in Nederland zorgsoftwarebedrijf HealthConnected ingelijfd.

Die overnames dragen niet alleen bij aan groei, maar drukken ook licht op de marges, omdat nieuwe bedrijven vaak minder winstgevend zijn dan de bestaande activiteiten. Toch blijft de winstgevendheid van Visma hoog, met marges rond de 30 procent in sommige segmenten.

Cloud en AI domineren

Vrijwel alle omzet komt inmiddels uit cloud- en SaaS-oplossingen. In 2025 liep dit aandeel op tot ruim 90 procent. Dat bevestigt de verschuiving van traditionele software naar abonnementsmodellen, waarbij klanten continu betalen voor toegang tot diensten. Daarnaast zet Visma zwaar in op kunstmatige intelligentie. Het bedrijf meldt dat inmiddels meer dan 250 AI-toepassingen actief zijn binnen de organisatie. Deze moeten klanten helpen bij het automatiseren van administratieve processen en het voldoen aan steeds complexere regelgeving.

Twee duidelijke pijlers

Visma heeft zijn organisatie in 2025 vereenvoudigd door het aantal segmenten terug te brengen naar twee: een tak gericht op het bedrijfsleven en een tak voor de publieke sector. Vooral de divisie voor bedrijven is veruit de grootste groeimotor, met een omzet van ruim 2,2 miljard euro en een groei van bijna 20 procent. De publieke tak groeit rustiger, maar stabiel. Daar steeg de omzet met ruim 8 procent tot 595 miljoen euro, mede dankzij de toenemende vraag naar digitalisering bij overheden.

Vooruitblik

Ondanks economische onzekerheid verwacht Visma dat de vraag naar zijn software hoog blijft. Bedrijven kampen volgens het concern met toenemende administratieve lasten en complexe regelgeving, waardoor automatisering noodzakelijk blijft. Het bedrijf wil daarom in 2026 doorgaan met overnames en investeringen in AI.

Download hier het jaarverslag.