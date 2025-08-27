Visma neemt zorgplatform HealthConnected over

Visma breidt haar zorgportfolio verder uit met de overname van HealthConnected, leverancier van een eerstelijnszorgplatform. HealthConnected ontwikkelde informatiesystemen voor huisartspraktijken (HIS), huisartsenposten (HAPIS) en een digitale oplossing voor keten- en netwerkzorg (NIS).

HealthConnected wordt onderdeel van Visma, naast zorgleveranciers als Ecare, Therapieland, SureSync, Esculine en ZorgDomein.

Sander van de Merwe, Business Area Director Healthcare & Education bij Visma: “In onze zoektocht naar een passende innovatieve HIS-leverancier viel onze blik op het eerstelijnszorgplatform HealthConnected. Visma kan HealthConnected ondersteunen in hun ambitie om het eerstelijnszorgplatform schaalbaar verder en sneller te ontwikkelen. Daarnaast brengt deze stap meerdere sterke partijen onder één paraplu. Zo kunnen bijvoorbeeld HealthConnected en ZorgDomein gezamenlijk effectiever inspelen op de uitdagingen in de zorg. Een mooi voorbeeld is Boards: de oplossing voor keten- en netwerkzorg, waarin beide organisaties al intensief samenwerken met hun gezamenlijke product.”

Zelfstandig

HealthConnected blijft zelfstandig opereren, met eigen producten, teams en samenwerkingen en gaat daarnaast volgens de betrokkenen ‘binnen het Visma ecosysteem passende synergieën nastreven.’ Paul Witteman, oprichter en bestuurder HealthConnected: “Deze stap vloeit voort uit onze gezamenlijke ambitie om sneller te kunnen innoveren. Zo kunnen we huisartsen nog beter ondersteunen met een platform dat meegroeit met hun behoeften. HealthConnected krijgt toegang tot de expertise van Visma op het gebied van softwareontwikkeling, security en privacy. De ervaring en ondersteuning vanuit andere Visma-bedrijven biedt bovendien extra mogelijkheden om samen stappen te zetten. Tegelijkertijd blijft de onafhankelijkheid in al onze samenwerkingen behouden: HealthConnected blijft zelfstandig opereren en koppelen met andere systemen.”

“Digitalisering in de zorg vraagt niet om één allesomvattend systeem, maar om een sterk ecosysteem waarin organisaties samenwerken met samenhang, langetermijnvisie en ruimte voor innovatie. Alleen dan kunnen we samen echt versnellen”, aldus Paul Simoons (CEO ZorgDomein), die namens Visma toetreedt tot het bestuur van HealthConnected. “Dankzij deze uitbreiding van het Visma-portfolio kunnen HealthConnected en ZorgDomein de bestaande samenwerking om een goed werkende keten van systemen te realiseren verder versterken, wat ten goede komt aan de verschillende gebruikersgroepen en patiënten, maar ook voor onze huidige partners mooie mogelijkheden gaat bieden.”