Personalia | Drie nieuwe partners bij Visser & Visser

Bremmer (rechts, 43) werkt sinds 2007 bij Visser & Visser als fiscalist en heeft volgens het bedrijf in de afgelopen jaren een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van de vestiging Gouda. Naast zijn focus op de verdere groei van de Goudse vestiging wil hij als partner bijdragen aan bredere strategische initiatieven binnen het kantoor. “Wat ik waardeer aan Visser & Visser is de dynamiek binnen onze organisatie. Vitaliteit op de werkvloer hoort daar ook bij.”

Internationaal en in Oost-Nederland uitbouwen

Van Beveren (midden, 39) trad in 2010 in dienst bij Visser & Visser en is momenteel verantwoordelijk voor de internationale auditpraktijk. Hij wil zich als partner richten op het verder uitbouwen van de internationale dienstverlening. “Voor mij draait het om uitdaging en nieuwe dingen kunnen oppakken. In mijn nieuwe rol als partner wil ik verder bouwen aan onze internationale (audit)praktijk, waar we discipline-overstijgend werken.”

Bakker (links, 30) begon in 2012 in de auditpraktijk bij Visser & Visser en stapte na een periode in het bedrijfsleven in 2018 over naar de accountancy- en adviesafdeling. Momenteel is hij vestigingsleider van het kantoor in Doetinchem. Erik heeft een brede financiële achtergrond en een specialisatie in internationaal zakendoen. Hij wil de aanwezigheid van Visser & Visser in Oost-Nederland verder uitbreiden en de adviesdiensten binnen het kantoor versterken.