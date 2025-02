Exact lanceert: Exact Online Factuur en Exact Online CRM

Kleine ondernemingen staan vaak voor de uitdaging om de kwaliteit en passie van hun vakwerk te combineren met het bedienen van hun klanten, administratie, en andere taken. Het betreft ondernemingen die te groot zijn om met spreadsheets te werken, maar te klein om in grootschalige softwareprojecten te investeren. Door een gebrek aan software waarmee ze eenvoudig het overzicht kunnen behouden, lopen ze klanten mis en zijn ze onnodig veel tijd kwijt aan laatbetalers, wat weer ten koste gaat van het uitoefenen van hun vak.

Om voor deze ondernemingen efficiënte bedrijfsvoering eenvoudig te maken, lanceert Exact vandaag Exact Online Factuur en Exact Online CRM. Hiermee kunnen ondernemers gebruik maken van professionele software die voldoet aan de eisen van het mkb, maar dan toegespitst op de wensen en processen van een kleinere onderneming. Voor de stap van spreadsheet naar professionele bedrijfssoftware is hierdoor geen grote investering meer nodig. Met Exact Online Factuur kunnen ondernemers eenvoudig facturen in hun eigen huisstijl opstellen en versturen. Exact Online CRM biedt dezelfde functionaliteiten als Exact Online Factuur, aangevuld met het opstellen en uitsturen van offertes, het vastleggen van klantcontacten, klantgegevens, en het bijhouden van verkooptrajecten.

Eenzijdige oplossing voor tweezijdig probleem

Joep Hoeks, Chief Product Officer van Exact, licht toe: “We zien dat ondernemers vaak letterlijk en figuurlijk handen tekortkomen. Dat mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant zijn ze veel tijd kwijt aan allerlei administratieve taken, tijd die ze liever aan hun klanten hadden besteed. Aan de andere kant worden ondernemers met een tekortschietende oplossing nog vaak ten onrechte als gezien als slechts iemand die bijbeunt, waardoor ze klanten mislopen en meer te maken hebben met laatbetalers. Met Exact Online Factuur en Exact Online CRM kunnen deze ondernemers profiteren van de technologie van Exact Online, die zich reeds heeft bewezen in het MKB. Dit geeft hun onderneming dezelfde professionele uitstraling als een groot bedrijf. Het resultaat is dat ondernemers meer op het ondernemen kunnen focussen, minder verkoopkansen voorbij laten gaan, en sneller door hun klanten worden betaald. En dat allemaal zonder een grote investering.”

Voldoen aan wet- en regelgeving

Door gebruik te maken van Exact Online Factuur voldoen ondernemers automatisch aan alle wet- en regelgeving rondom het sturen van zowel fysieke als digitale facturen, alsmede e-facturen, die met Exact Online Factuur worden verstuurd via het Peppol-netwerk. Bovendien kunnen ondernemers hun facturen voorzien van een eigen betaallink of QR-code, waardoor ze geen kosten kwijt zijn aan payment service providers.

Joep Hoeks vervolgt: “Factuur- en CRM-oplossingen gaan vaak gepaard met een grote financiële investering en worden daardoor op de lange baan geschoven. Met Exact Online Factuur en Exact Online CRM daarentegen kan een ondernemer zorgeloos meer uit het ondernemerschap halen, zonder dat groei hierbij een obstakel wordt. Wanneer vanwege het succes van een onderneming uitbreiding van de software aan de orde komt, kan een ondernemer eenvoudig gebruik maken van andere Exact oplossingen. Exact groeit als het ware dus met de ondernemer mee.”

Ga voor meer info naar Exact Online Factuur en Exact Online CRM.