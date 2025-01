Twee jaar na corona lijkt het thuiswerken op zijn retour

Amerikaanse ambtenaren die nog thuiswerken krijgen ontslag. Het is in de stijl van Donald Trump, maar de Amerikaanse president is niet de enige die klaar is thuiswerkers. Ook in Nederland moeten medewerkers weer terug naar kantoor.

Wat was iedereen een paar jaar geleden enthousiast over het thuiswerken. Noodgedwongen, maar niet minder enthousiast, ontdekten vooral medewerkers tijdens de coronapandemie het plezier thuis achter de laptop in te loggen op het bedrijfsnetwerk. De files verdampten (overheidsbeleid!), in treinen was weer volop zitplek beschikbaar. En uit onderzoek zou zelfs blijken dat thuiswerkers, in tegenstelling tot wat altijd werd gedacht, misschien wel productiever zijn dan op kantoor.

‘Moreel verwerpelijk’

Maar nu corona steeds meer een verre herinnering wordt, taant ook de populariteit van thuiswerken. Steeds meer internationale werkgevers binden de strijd aan met het thuiswerken. Ook de ambtenaren in de VS moeten van Trump weer terug naar kantoor. Als zij 6 februari niet op de ministeries zijn, zullen ze worden ontslagen, zei de Amerikaanse president woensdag. Voor hem is dit beleid onderdeel van zijn wens het Amerikaanse ambtenarenapparaat flink in te krimpen. Zijn adviseur Elon Musk, die voor Trump de overheid efficiënter moet maken, ziet het door een andere bril. Musk noemt thuiswerken op zijn eigen platform X ‘moreel verwerpelijk’.

Buitenland

In Amerika en Engeland is thuiswerken meer op zijn retour dan in Nederland. Zo moet het kantoorpersoneel van Amazon per januari weer de hele week op de werkvloer aanwezig zijn. Bank J.P. Morgan wil dat werknemers per maart weer fulltime naar kantoor komen. De Britse bankengroep Lloyds gaat bij het toekennen van bonussen de aanwezigheid op kantoor meetellen. Bij de Britse tak van PwC moet iedere werknemer ten minste 60% van zijn contractuele uren op kantoor of bij een klant zijn. Het accountants- en consultancybedrijf gebruikt de individuele locatiegegevens van werknemers om het nieuwe beleid te handhaven. Ook andere grote werkgevers monitoren persoonslocaties.

Nederland thuiswerkland

In Nederland lijkt het nog niet zo’n vaart te lopen. Zo zegt bijna de helft van de werknemers sinds de coronapandemie in meer of mindere mate vanuit huis te werken. Wel zijn er grote verschillen per sector en opleidingsniveau, zo blijkt uit onderzoek van LISS. Vooral hoger opgeleiden en mensen in de (zakelijke) dienstverlening werken weleens thuis. Het aantal medewerkers dat sinds de coronapandemie in 2021 uitbrak wel eens thuiswerkt blijft al vier jaar constant. De groep werknemers die helemaal nooit thuiswerkt, is afgelopen jaar zelfs iets gegroeid, al blijft die rond de 60 procent. Ter vergelijking: vijftien jaar geleden werkte nog maar 13 procent van de werknemers wel eens thuis. Nu is dat zo’n 40 procent. Maar vooral mensen die toch al thuiswerkten zijn de afgelopen jaren meer gaan thuiswerken.

Ongelijk

Maar het is niet gelijk verdeeld in de samenleving. In de financiële sector werkt meer dan de helft van de werknemers meerdere dagen per week thuis. Ook bij de overheid en in de zakelijke dienstverlening wordt veel thuisgewerkt. Hoger opgeleiden (die relatief vaker werken in de financiële sector, de ICT en de communicatiebranche) hebben vaker een baan die het toelaat om thuis te werken, terwijl lager opgeleiden dit veelal niet kunnen. Zo werkt 40% van de academici meerdere dagen per week thuis. Onder vmbo’ers is dit 10%.

Kentering

Maar ook in ‘thuiswerkland Nederland’ lijkt het tij te keren. PwC Nederland hanteert net als de Britse tak de regel van 60% aanwezigheid op kantoor of bij de klant. Bij ING Nederland geldt als stelregel dat je 50% van je werktijd op kantoor doorbrengt, vertelt hr-woordvoerder Karin van de Pol in het Financieele Dagblad. Reclamebureauketen WPP, dat met bureaus als Group M, Ogilvy en VML tweeduizend werknemers telt, gaat het beleid van het Amerikaanse hoofdkantoor volgen. Dit betekent dat iedereen vanaf april weer vier dagen per week op het werk moet zijn. Reclamenetwerk TBWA is eveneens een strenger beleid gaan voeren en wil 80% aanwezigheid op kantoor. ‘Thuiswerken past niet bij een bureau dat nummer 1 wil zijn’, vindt ceo Rik Ledder.

Geliefd

Deels thuiswerken en deels op kantoor heeft Nederland niet armer gemaakt, maar de betrokken werknemers wel gelukkiger. Maar het zogenoemde hybride werken kan wel een negatieve impact hebben op samenwerking en innovatie. Dat was in 2023 de voornaamste conclusie van het onderzoek ‘The best of both worlds’ dat PwC deed naar hybride werken. Uit een recent onderzoek van vakbond CNV blijkt ook dat de meeste werknemers veel voordelen in thuiswerken zien. Thuiswerken zorgt voor een betere werk-privébalans meldt 83 procent terwijl 73 procent minder werkstress ervaart door thuiswerken. Zo blijkt uit de cijfers van het CNV. Daarnaast geeft een meerderheid in het onderzoek aan thuis productiever te zijn.