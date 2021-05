Accountant thuis productiever dan op kantoor

Volgens kleinere accountancykantoren verspillen hun medewerkers thuis minder tijd dan op kantoor. Andere zakelijke dienstverleners signaleren hetzelfde ‘positieve’ neveneffect van de coronacrisis. Dit blijkt de MKB-Barometer, een enquête van Teamleader, een leverancier van bedrijfssoftware, onder 300 Nederlandse midden- en kleine bedrijven.

Wel of geen kinderen

Onder meer accountants, juristen, communicatiemedewerkers, architecten en financieel adviseurs zijn ondervraagd over de impact van een jaar corona op hun werknemers. Een op de drie ondervraagde mkb’ers ziet dat werknemers thuis productiever zijn dan op kantoor. Ze zijn bijvoorbeeld veel minder tijd kwijt bij de koffieautomaat, waar normaal een praatje wordt gemaakt met collega’s. Er is wel verschil tussen werknemers met en zonder kinderen. Vooral die laatste groep werkt binnenshuis harder door. Bijna een kwart (22 procent) van de werkgevers stelt vast dat werknemers zonder kinderen productiever zijn dan collega’s met kinderen.

Positief resultaat

Bij bedrijven die zijn getroffen door de pandemie had dat in ruim de helft van de gevallen geen blijvend negatief effect. Bijna een kwart geeft zelfs aan dat corona positief heeft uitgepakt voor hun bedrijfsresultaten. Zo heeft meer dan driekwart van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening geen medewerkers hoeven ontslaan, 19 procent heeft zelfs meer personeel aangenomen.

Blijvend thuiswerken

Voor 40% van de ondernemers zijn de voordelen van thuiswerken groter dan de nadelen. Zij willen werknemers ook na de coronacrisis vaker laten thuiswerken. Nog eens 40% denkt straks een kleiner of zelfs helemaal geen kantoor meer nodig te hebben. Productief thuiswerken vraagt overigens wel ondersteuning van werkgevers. Ze moeten er nu voor zorgen dat hun personeel gezond en gemotiveerd blijft, terwijl zij daar op afstand minder grip op hebben. Om dat toch voor elkaar te krijgen investeren vier op de tien mkb-bedrijven in coronatijd meer in het welzijn van werknemers.

Goed werkgeverschap

Met name het stimuleren van een dagelijkse wandeling, het geven van kortingen op gezonde maaltijden en het organiseren van (online) sportlessen zijn populair. Het overgrote deel van de ondervraagde werkgevers is ook een stuk flexibeler als het gaat om werktijden: bijna twee derde hanteert geen vaste werkuren meer, zolang het werk maar wordt gedaan. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het bevorderen van sociaal contact tussen collega’s, bijvoorbeeld door het organiseren van digitale evenementen. Werkgevers faciliteren ook goede software, een laptop, een in hoogte verstelbaar beeldscherm of een ergonomische bureaustoel voor in huis.