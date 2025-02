Helft bedrijven niet verzekerd tegen faillissement bij opdrachtgever

Meer dan de helft van de finance professionals (56%) geeft aan dat hun organisatie niet verzekerd is tegen faillissementen bij opdrachtgevers. 27 procent van de finance professionals neemt namelijk direct afscheid van klanten tegen wie een incassoprocedure gestart is.

Dat blijkt uit onderzoek van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn, onder ruim 500 finance professionals die betrokken zijn bij debiteurenbeheer. Het gebrek aan verzekering maakt echter niet dat bedrijven helemaal niet bezig zijn met de financiële gezondheid van hun klanten. Niet alle bedrijven nemen echter zo’n rigoureuze stap wanneer een bedrijf een incassotraject moet doorlopen. 44 procent van de finance professionals gunt die bedrijven een tweede kans: bij hen mogen klanten die een incassoprocedure succesvol doorlopen hebben opnieuw op factuurbasis kopen.

Beschermingsmaatregelen

Maar het liefst voorkomen bedrijven natuurlijk incassoprocedures. Daarvoor nemen zij verschillende maatregelen. Zo hanteren twee op de vijf finance professionals bij grotere orders een ander debiteurenproces dan bij kleinere orders, zoals betaling in fases. Nog eens een derde (31%) stelt dat er bij zijn organisatie andere betalingscondities gelden voor organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd.

Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder en directeur bij Flanderijn: “Bijna dagelijks berichten de media over bekende partijen die failliet gaan. Maar ook kleinere organisaties moeten hun deuren sluiten, en al deze faillissementen hebben weer hun weerslag op de financiële gezondheid van de bedrijven die nog wel overeind blijven. Zij blijven immers met onbetaalde rekeningen achter voor producten of diensten die zij vaak al wel geleverd hebben. Je debiteurenbeleid op orde hebben is dus belangrijker dan ooit. Simpele eerste stappen zoals het nalopen en eventueel bijstellen van de huidige betaalcondities kunnen al een verschil maken. Ook is het zinvol om bij betalingsachterstanden direct de reden daarachter te achterhalen bij de klant. En aarzel niet om een externe partij in te schakelen wanneer er geen duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden. Maar mocht je geen tot weinig risico willen lopen, dan is bij grote opdrachten een kredietverzekering een optie.”

Bron: Flanderijn.