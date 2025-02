De balans opmaken in 2025 wordt veel meer dan een kwestie van cijfers

Zo blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Exact: accountants scoren bij ondernemers over het algemeen goed op sectorkennis en samenwerking. Lagere scores worden uitgedeeld als het gaat om het proactief delen van informatie en het bieden van innovaties. Het spanningsveld tussen de accountant als boekhouder enerzijds en adviseur anderzijds wordt steeds groter. Als accountant heb je namelijk veelal te maken met personeelstekort, veranderende wet- en regelgeving en compliance-eisen, klanten die steeds meer van je verwachten, en meer. Aan het woord is Wilco Kraaij, Head of Accountancy Products bij Exact.

De accountant vs. de adviseur

De ‘verplichte nummertjes’, dat is waar boekhoudkantoren het tegenwoordig letterlijk en figuurlijk al druk genoeg mee hebben. Jaarrekeningen, rapporten, feitelijk alles wat in cijfers is uit te drukken. Tegelijkertijd zien we dat ondernemers ook steeds vaker een adviesrol van accountants verwachten. Dat vergt meer creativiteit en proactief handelen.

Veel accountants worstelen met het vinden van de tijd voor adviseurschap, omdat het dwingt tot het maken van keuzes. Welke klanten passen binnen de huidige processen, visie en expertise? Die klanten wil je behouden. Daarmee kunnen namelijk processen geoptimaliseerd worden, waardoor er efficiënter en productiever gewerkt kan worden. Deze tijdsbesparing in combinatie met expertise zorgt ervoor dat een accountant de rol van strategisch partner en adviseur ook kan vervullen.

Uiteraard is het moeilijk om afscheid te nemen van klanten, maar deze knoop niet doorhakken is evenmin een oplossing: de druk moet op een of andere manier toch van de ketel om relevant te kunnen blijven in de toekomst.

Gezocht: 18-jarige senior accountant

Het personeelstekort in de accountancy-sector blijft ook in de toekomst een belangrijke rol spelen. Het aantrekken van junior accountants is relatief eenvoudig, maar het nadeel is dat ze, deels door de enorme werkdruk binnen accountancy, vaak de stap naar het bedrijfsleven maken. Dit zorgt ervoor dat de druk op senior accountants alleen maar hoger wordt.

In een ideale wereld richt de accountant zich op de boekhouding en is er iemand anders die het relatiebeheer en de adviesrol op zich neemt. In de praktijk is het zoeken naar het schaap met vijf poten: een 18-jarige senior accountant die behalve dol op cijfers ook sterk is in relatiebeheer en klanten goed kan adviseren. Keuzes maken, is ook hier een deel van de oplossing. Het verlaagt druk en behoudt junioren, maar zorgt ook voor meer specialisatie.

Innovatie als brandblusser

Er is nog een derde mogelijkheid om het succes van accountants te verhogen. Een voor de hand liggende oplossing is de inzet van innovatie. Het gebruik van laatste technologie, zoals bijvoorbeeld op het gebied van GenAI, helpt accountants efficiënter te werken. Daarnaast draagt de inzet van technologie bij aan het optimaliseren van processen.

Alleen innovatie gaat niet zorgen voor stressloos boekhouden. Maar wat mij betreft maakt het een groot verschil. Markttrends zoals de personeelstekorten blijven de accountancy in zijn greep houden. De combinatie van innovatie en het maken van moeilijke keuzes op het gebied van klanten gaat accountants in staat stellen het heft weer in eigen handen te nemen.

Een ding is echter zeker: er moet iets gebeuren, want inmiddels draait de wereld van accountancy om veel meer dan cijfers alleen.