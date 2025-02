Personalia | Martijn de Haan weg bij PwC om CFRO bij De Hypotheker te worden

PwC’er Martijn de Haan is toegetreden tot de directie van De Hypotheker Associatie (DHA), om vanaf 1 februari de rol van Chief Financial & Risk Officer (CFRO) te vervullen.

“Martijn brengt een ruime ervaring in de financiële sector mee naar De Hypotheker”, meldt het bedrijf. “Als Director Deals adviseerde hij bedrijven 16 jaar lang over fusies en overnames. Daarvoor was Martijn namens PwC 7 jaar controlerend accountant in de financiële sector. Binnen DHA gaat hij samen met Sanne de Laat (CEO), Mark de Rijke (CCO) en Diederik Ligtenberg (COO) de directie vormen.”



De Haan kijkt er naar eigen zeggen naar uit om als CFRO de directie van De Hypothekers Associatie B.V. verder te versterken: “Ik neem mijn energie, kennis en ervaring in finance, Mergers & Acquisitions en de financiële sector mee om de marktleidende positie van het prachtige merk De Hypotheker nog verder te brengen.”

De benoeming is onder voorbehoud van positieve toetsing door de AFM.

