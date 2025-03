Eerste niet-accountant in College voor beroepsreglementering NBA

Marlène Jans heeft brede ervaring in compliance, governance en cultuur. Ze studeerde rechten en heeft daarnaast studies gevolgd op het gebied van governance, compliance management, integriteit en leiderschap. Momenteel adviseert zij via haar eigen bureau onder andere raden van bestuur en raden van commissarissen.

RSM

Eerder werkte Marlène Jans onder meer bij RSM, waar zij ook accountants adviseerde en trainde op het gebied van ethiek en integriteit. “Vertrouwen is de basis van alles wat we doen; het is onze license to operate. Dat is voor accountants nog meer van belang gezien hun maatschappelijke rol”, aldus Jans. “Mijn kennis en werkervaring op dit terrein zet ik graag in voor de accountants in mijn rol als lid van het CB.”

Het College heeft tot taak het voorbereiden van verordeningen en nadere voorschriften aangaande de gedrags- en beroepsregels voor accountants en het verzorgen van toelichtingen en uitleg van wet- en regelgeving voor accountants. Het College bestaat uit tien personen. Van hen zijn er negen accountant. Het College laat zich bij de uitvoering ondersteunen door subcommissies, werk- en projectgroepen en het NBA-bureau.