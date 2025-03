Ondanks onzekerheid gaan bedrijven door met voorbereiding op CSRD

De sofwareaanbieder deed samen met PanelWizard Direct onderzoek onder 824 ondernemers en werknemers verantwoordelijk voor financiën. Volgens de onderzoekers zegt 35% van de bedrijven in Nederland klaar te zijn voor invoering in 2025, terwijl 22% zegt niet klaar te zijn. De resterende 43% is nog niet zeker. “Vooral bedrijven met meer dan duizend werknemers zijn goed voorbereid: 47% van deze grote bedrijven is het daarmee eens en slechts 9% is het daar niet mee eens.”

Ook ‘kleinere grote’ bedrijven hebben keten in beeld

Grote beursgenoteerde bedrijven vallen al wel onder de CSRD-richtlijn, maar Nederland heeft die nog niet weten om te zetten in nationale wetgeving. NBA en SRA hebben al gepleit voor een jaar uitstel en de Europese Commissie sorteert met het Omnibus-voorstel al voor op verlichting, uitstel en voor veel bedrijven ook afstel van de eisen.

Zo zou de ondergrens voor CSRD-rapportage worden opgetrokken van 250 naar 1.000 medewerkers. Volgens het onderzoek is de groep die daardoor vrijgesteld zou worden van de verplichting echter al volop aan de slag: “Van bedrijven tussen de 500 en 1.000 personen in Nederland bevestigt maar liefst 46% dat hun toeleveranciers en zakelijke partners inmiddels voldoen aan CSRD.”

Bijna helft horeca is klaar

Bij bedrijven met maximaal 25 medewerkers zegt minder dan 20% klaar te zijn voor CSRD. Van de ondernemingen met minimaal 1.000 werknemers geeft bijna de helft aan CSRD-klaar te zijn. “Sommige sectoren lopen voorop in hun paraatheid voor CSRD, zoals de financiële dienstverlening met 57%, horeca met 47%, vervoer en opslag met 44%, industrie met 43% en bouwnijverheid met 41%.” De groot- en detailhandel (34%), de zorg (27%), landbouw, bosbouw en visserij (15%) en cultuur, sport en recreatie (13%) scoren lager.

Vier op tien schakelen adviseur in

Duurzaamheidsrapportage eist offers: 47% van de bedrijven verwacht voor de eigen organisatie substantiële extra administratieve kosten vanwege de invoering en het onderhoud van de CSRD. Van de bedrijven met meer dan 25 personen heeft 41% externe adviseurs nodig voor de CSRD-rapportage. Met name grotere bedrijven verwachten extra fiscale controle. Van de bedrijven tussen de 500 en 1.000 personen houdt 49% daar rekening mee.

Een op drie ziet kansen

Er is nog geen spoor van opluchting over eventuele versoepeling: van de respondenten verwacht 55% dat de CSRD de komende jaren ingrijpender wordt. Tegelijk verwacht 30% dat CSRD een kans is voor de eigen organisatie om zich te onderscheiden en 19% verwacht er concurrentievoordeel uit te kunnen halen. Dat geldt het meest voor financiële instellingen (28%). Van alle organisaties groter dan 25 personen heeft 30% al verzoeken ontvangen van klanten of investeerders voor informatie rondom CSRD-compliance.