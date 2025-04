Belasting op vakantiewoning stijgt: ‘scheve situatie’

Volgens het dagblad zijn eigenaren van een vakantiewoning sinds 2020 drie- tot viermaal meer belasting gaan betalen. “In 2026 dreigt het nog erger te worden, los van de stijgende parklasten.” De WOZ-waarde van de tweede woning wordt in box 3 met 36% belast over een fictief rendement van 5,88%. De eigenaar betaalt dus effectief 2,12% belasting, tegen nog 1,2% onder het oude forfaitaire stelsel.

Wie in het bezit is van een driekamerwoning van € 385.000 op het Texelse vakantiepark De Krim moet over die tweede woning dit jaar € 8.150 belasting betalen en vijf jaar geleden (toen de woning ook een stuk minder waard was) was dat nog € 2.904, berekende de wakkere krant. “En daarbij komen nog jaarlijkse parkkosten van ruim € 4.600.”

Platte belasting

Belastingadviseur Cor Overduin van Grant Thornton verklaart dat met de “helemaal” platte belasting op vakantiewoningen. “Een aantal zaken komen bij elkaar: de WOZ-waardes blijven maar stijgen en de belastingtarieven ook.” Volgend jaar staat een verhoging van het forfaitaire rendement naar 7,77% op stapel. Een (forse) vakantiewoning van zes ton kost dan bijna € 17.000 netto belasting per jaar, rekent Overduin voor. Voor een meer gangbare optie zoals een chalet bij Europarcs Beekbergen komt de belasting uit op een wat bescheidener € 2.500, maar wel vijfmaal meer dan in 2020.

De hogere woningwaardes toen de tweedehuisbezitters pijn. Op Terschelling zijn de prijzen in tien jaar drie keer over de kop gegaan. Een eigenaar van een huis voor zes personen, uit erfenis verkregen, betaalt inmiddels belasting over een WOZ-waarde van € 1,1 miljoen. “Daar kan je niet tegenop verhuren, dan word je wel gedwongen te verkopen. Maar dat willen we niet, ik ben er opgegroeid, mijn kinderen ook.”

Beter een huisje in Knokke dan Domburg

Andere kostenverhogende factoren zijn de hogere onderhoudslasten en de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 10,4%. Volgens recreatiemakelaar Jasper Luyten heeft de hogere belastingdruk wel het aantal beleggers ingedamd. “Voorheen waren kopers erg op rendement gericht, nu vooral op eigen gebruik en om de kosten te dekken met wat verhuur.” Branchevereniging Hiswa-Recron vreest dat de prijzen van het huren van een huis in een vakantiepark voor veel mensen te hoog worden, mede in het licht van plannen om de btw op logies te verhogen van 9 naar 21%.

Volgens Overduin is er sprake van een scheve situatie. “Je kan het vakantiehuisje maar beter in het buitenland bezitten. Dan krijg je aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Dus kun je beter een huisje in Knokke dan in Domburg hebben. Dit is allemaal niet handig.”

