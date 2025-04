Minister Heinen: geen extra nationale klimaatregels voor financiële sector

Minister van Financiën Eelco Heinen ziet af van aanvullende nationale klimaatwetgeving voor de financiële sector. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister bieden de bestaande Europese regels voldoende handvatten, en zouden extra nationale maatregelen niet doeltreffend of doelmatig zijn. In de kamerbrief presenteert hij de uitkomsten van een uitgebreide verkenning die in 2023 werd aangekondigd.

Verdeeldheid over nut aanvullende wetgeving

In de verkenning, die bestond uit een internetconsultatie en twee rondetafels met experts, sectorvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties, werd gekeken naar drie mogelijke denkrichtingen: een inspanningsverplichting, een verplichte klimaatplanverplichting en aangescherpte eisen voor betrokkenheidsbeleid. Hoewel alle partijen het belang van de klimaattransitie onderschrijven, bleek er verdeeldheid over het nut van aanvullende wetgeving.

Voorstanders van nationale maatregelen vinden dat Europese regels te weinig doen om kapitaalstromen te vergroenen en wijzen op het ontbreken van een gelijk speelveld in Nederland. Tegenstanders vrezen juist voor extra regeldruk, verstoring van Europese concurrentie en verminderde investeringsvrijheid voor financiële instellingen.

Ineffectief en riskant

Volgens Heinen zou het opleggen van nationale verplichtingen niet alleen ineffectief zijn, maar ook riskant. “Sectoren zoals staal en cement hebben financiering nodig om te verduurzamen. Als banken gedwongen worden om investeringen af te bouwen, kan dat de transitie juist belemmeren,” aldus de minister. Ook waarschuwt hij dat het verplicht investeren in de energietransitie het vermogen van instellingen aantast om een eigen risico-rendementsafweging te maken.

Het kabinet blijft wel inzetten op samenwerking met de sector via onder meer het Klimaatcommitment en de zogenoemde financieringstafels, die worden voortgezet met Invest-NL. Volgens Heinen laten de resultaten uit de Klimaatcommitment-rapportage zien dat de sector al belangrijke stappen zet richting verduurzaming.

Positieve noot

Heinen sluit af met een positieve noot: “We mogen trots zijn op onze sterke financiële sector en de rol die zij speelt in de verduurzaming van de economie. Ik zie ernaar uit om die inzet de komende jaren verder te ondersteunen.”

Bron: Kamerbrief uitkomsten van de verkenning naar klimaatmaatregelen voor de financiële sector