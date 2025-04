NBA publiceert ontwerpverordening beroepsprofielen 2025

De ontwerpverordening ligt ter vaststelling voor aan de ledenvergadering op maandag 16 juni 2025. Conform de statuten is het ontwerp nu, twee maanden voor die vergadering, op de website van de NBA geplaatst. Gedurende vier weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen bij het bestuur, dat deze vervolgens onder de aandacht van de leden zal brengen.

De herijking van het beroepsprofiel vloeit voort uit de aanbevelingen in de rapporten Stip aan de Horizon van NBA en CEA, en Tijd voor Heldere Keuzes van de Expertgroep Educatie. Met de voorgestelde verordening beoogt de NBA een toekomstbestendig fundament te leggen voor zowel de accountantsopleiding als de permanente educatie. Het document beschrijft het wettelijke kader, de kerntaken en werkvelden van accountants, het beroeps-DNA in termen van kerncompetenties, de opleidingsvereisten voor de wettelijk beschermde titel en de eisen aan de professionele ontwikkeling.

De ontwerpverordening biedt daarmee zowel richting aan het onderwijsveld als aan individuele accountants en laat zien hoe het beroep zich ontwikkelt in reactie op maatschappelijke verwachtingen. Het beoogt een aantrekkelijker, studeerbaarder en uitvoerbaarder pad naar het beroep en onderstreept de blijvende rol van de accountant in het versterken van vertrouwen in financiële en niet-financiële informatie. Zienswijzen kunnen tot vier weken na publicatie worden ingediend via a.sukkel@nba.nl.

De ontwerpverordening is hier te vinden.