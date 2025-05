Premie verplichte zzp-verzekering mogelijk lager dan verwacht

De premie voor de geplande verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen kan lager uitvallen dan de 6,5% waar het ministerie van Sociale Zaken momenteel mee rekent. Dat stelt een werkgroep van het Koninklijk Actuarieel Genootschap in een rapport dat is aangeboden aan het kabinet en de Tweede Kamer.

Volgens de actuarissen is een premie van 5,6% bij een wachttijd van één jaar realistischer. Wordt gekozen voor een wachttijd van twee jaar, dan kan het zelfs zakken naar 5,0%. Kritiek dat een premie van slechts 3% haalbaar zou zijn, wordt door de deskundigen als ‘flauwekul’ bestempeld.

De discussie over de betaalbaarheid van de BAZ, zoals de verzekering officieel heet, speelt al jaren. Veel zzp’ers vinden de premie hoog, zeker gezien de beperkte uitkering (maximaal minimumloon). De actuarissen stellen echter dat verschillende factoren de verwachte uitkeringslasten drukken. Zo is het keuringscriterium strenger dan bij werknemers (WIA), wordt alleen uitgekeerd bij volledige arbeidsongeschiktheid, en is de verwachte instroom lager.

Ook psychische klachten – een veelvoorkomende reden voor WIA-instroom – komen onder zelfstandigen minder voor. Daardoor schatten de deskundigen het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid bij zzp’ers 10% lager in dan bij werknemers.

De actuarissen hopen met hun rapport bij te dragen aan een objectieve discussie over de veelbesproken regeling. Ondanks uitvoeringsproblemen bij UWV en de Belastingdienst benadrukken zij dat het kabinet nog altijd serieus aan de invoering werkt, mede omdat de verzekering een voorwaarde is voor toegang tot EU-gelden uit het coronaherstelfonds.

Bron: FD