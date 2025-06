Zo zorg je voor een goede integratie van remoteteams

Waarom? Omdat werk gedaan krijgen iets anders is dan een écht team vormen.

In deze blog duiken we in de impact van reizen op samenwerking op afstand, wat er tijdens zo’n bezoek écht gebeurt en hoe goede communicatie ervoor zorgt dat iedereen daarna weer op één lijn zit.

Waarom op bezoek gaan als alles online goed werkt?

Samenwerken op afstand gaat prima als systemen en verwachtingen duidelijk zijn. Maar er is één ding dat digitale tools nooit volledig kunnen vervangen: menselijk contact.

In online meetings gaan toon en nuance vaak verloren. Virtuele gesprekken zijn meestal kort en to the point, waardoor er weinig ruimte is voor écht begrip.

Persoonlijke ontmoetingen brengen daar verandering in. Mensen nemen de tijd, spreken vrijuit en krijgen meer gevoel voor elkaars manier van denken, werken en communiceren. Die inzichten versterken de samenwerking – ook lang nadat het bezoek voorbij is.

De samenwerking op afstand verbeteren

IDiNG, een Nederlands bedrijf en partner van Becky.works sinds 2021, werkt samen met een remote team in Servië. Vanaf het begin gaven ze prioriteit aan persoonlijke ontmoetingen, vooral tijdens de onboarding. Samen aan tafel zitten maakte het makkelijker om werkwijzen toe te lichten, systemen te introduceren en de bedrijfswaarden op een duidelijke en natuurlijke manier over te brengen.

Deze bezoeken hielpen ook om culturele verschillen beter te begrijpen. Nederlandse organisaties werken vaak met platte structuren en directe communicatie, terwijl Servische teams doorgaans formeler en hiërarchischer zijn. Door dit van dichtbij mee te maken, konden beide teams zich beter op elkaar afstemmen en effectiever samenwerken.

IDiNG blijft bewust investeren in regelmatige bezoeken, omdat gezamenlijk doorgebrachte tijd bijdraagt aan het onderlinge vertrouwen.

Wat gebeurt er tijdens een bezoek?

Een werkdag tijdens een bezoek verloopt anders dan de gebruikelijke remote routine – en juist dat is de kracht ervan. Partners van Becky.works reizen regelmatig naar Belgrado of Sarajevo, of ontvangen hun teams in Nederland of België. Tijdens deze bezoeken staan trainingen, procesafstemming en gezamenlijke sessies centraal. Maar de meest waardevolle stappen worden vaak buiten de vergaderruimte gezet: tijdens een lunch, een wandeling of een informeel gesprek.

Hoe teams elkaar ontvangen, zegt veel over de lokale werkcultuur. Nederlandse bezoeken zijn meestal strak gepland en efficiënt, terwijl bezoeken aan de Balkan vaak ruimte bieden voor gezamenlijke maaltijden, lokale ervaringen en persoonlijk contact. Wat beide situaties waardevol maakt, is de bewuste keuze om tijd te maken voor echte verbinding.

Twee richtingen, twee perspectieven

Bezoeken leveren verschillende waarde op, afhankelijk van wie er reist.

Wanneer teamleden naar Nederland of België gaan, ontmoeten ze vaak collega’s van andere afdelingen, zoals de fiscalisten, salarisadministratie of HR. Dat geeft hen een breder perspectief én versterkt het gevoel onderdeel te zijn van het grotere geheel.

Wanneer Nederlandse of Belgische klanten hun teams in het buitenland bezoeken, ligt de focus meestal op de mensen met wie ze al samenwerken. Persoonlijk contact verdiept die relatie en maakt toekomstige samenwerking vanzelfsprekender en soepeler.

Structuur houdt remote teams op één lijn

Reizen brengt mensen dichter bij elkaar, maar structuur zorgt ervoor dat die verbinding blijft.

In de beginfase helpen korte, dagelijkse check-ins om verbonden te blijven, knelpunten snel te signaleren en prioriteiten op elkaar af te stemmen. Naarmate het team groeit, verandert het tempo: tweewekelijkse updates of minder frequente, maar langere sessies kunnen dan voldoende zijn.

Wat écht telt, is consistentie. Zonder een vast communicatieritme of regelmatige check-ins kunnen zelfs de best functionerende teams uit balans raken.

Investeren in begrip

Internationale samenwerkingen lopen zelden vast door afstand. Uitdagingen ontstaan vaker doordat teams niet goed begrijpen hoe de andere partij werkt en communiceert.

Daarom investeren veel organisaties vanaf het begin bewust in wederzijds begrip. Zoals IDiNG’s ervaring laat zien, bouwen regelmatige check-ins en persoonlijke ontmoetingen vertrouwen op en zorgen ze ervoor dat samenwerken na verloop van tijd steeds makkelijker wordt.

Becky.works ondersteunt dit actief. Het partnershipsteam onderhoudt regelmatig contact met klanten, niet alleen om te monitoren hoe het werk verloopt, maar ook om de samenwerking sterk te houden. Waar nodig geven ze advies over gestructureerde communicatie en delen ze praktische tips rondom reizen.

Waarom reizen nog steeds belangrijk is

Zelfs met sterke systemen en betrouwbare tools blijven persoonlijke bezoeken onmisbaar. Ze zorgen ervoor dat teams sneller op één lijn komen, effectiever samenwerken en elkaar beter begrijpen dan alleen via een takenlijst.

Het advies van Becky is helder: stel het eerste bezoek niet uit. Neem in de eerste maanden de tijd om samen te zitten, zij aan zij te werken en de mensen te leren kennen met wie je hebt gekozen samen te werken. Dit is een van de meest waardevolle investeringen die je kunt doen.

Benieuwd hoe dat er voor jouw organisatie uit kan zien?



Neem contact op met Becky.works en ontdek hoe jouw finance team sterke, langdurige samenwerkingen over de grens kan opbouwen en soms zelfs nét wat verder dan alleen online.