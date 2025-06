Deloitte US vergoedt Lego-aankopen als stressverlichting voor medewerkers

De regeling bestaat al langer en is bedoeld om medewerkers mentaal, fysiek en financieel te ondersteunen. Naast Lego kunnen werknemers het budget onder meer besteden aan sportschoolabonnementen, massages, ergonomische kussens en zelfs keukenapparatuur. De meeste vaste medewerkers komen in aanmerking, stagiairs en externe krachten zijn uitgesloten.

Binnen Deloitte is enthousiast gereageerd op de nieuwe toevoeging, meldt Business Insider. Volgens medewerkers biedt het Lego-beleid niet alleen een welkome afwisseling, maar ook een effectieve manier om werkstress te verminderen. “Lego? Eindelijk!” zo klinkt het in interne chats. Sommige werknemers zien de vergoeding als een erkenning voor de hoge werkdruk in de consultancysector. Anderen maken er dankbaar gebruik van om hun thuiswerkplek of ontspanningsmogelijkheden te verbeteren.

Met het Lego-budget kunnen medewerkers bijvoorbeeld investeren in uitgebreide bouwsets zoals de Star Wars Millennium Falcon, die 850 dollar kost. Daarna blijft er nog ruimte over voor andere aankopen.

Vooralsnog geldt het uitgebreide welzijnsbudget alleen voor Deloitte-medewerkers in de Verenigde Staten. Of Nederlandse werknemers op termijn ook in aanmerking komen voor Lego-sets via het welzijnsbudget, is niet bekend.

Bron: Business Insider