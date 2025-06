Bouwen aan het accountantskantoor van morgen: zes doelen waarmee je écht het verschil maakt

De rol van het moderne accountantskantoor gaat veel verder dan het verwerken van cijfers en het opleveren van jaarrekeningen. Het toekomstbestendige kantoor onderneemt samen met de klant, adviseert proactief en helpt ondernemers vooruit in een snel veranderende wereld.

Natuurlijk blijven jaarrekeningen en belastingaangiften belangrijk, maar vormen slechts het fundament. Het verschil maak je daarboven: door te inspireren en strategisch mee te denken.

Veel kantoren willen een ’trusted adviser’ zijn, maar in de praktijk ontbreekt vaak de tijd of structuur om dit écht waar te maken.

Hoe organiseer je je kantoor zo dat er ruimte ontstaat voor advies en waardevolle gesprekken? Hieronder staan 6 praktisch toepasbare doelen om jouw kantoor klaar te stomen voor de toekomst. Gebaseerd op lessen van koplopers in de branche bieden we je een heldere routekaart richting een toekomstbestendig kantoor: efficiënte processen, tevreden klanten en een team dat met plezier werkt. Bij de koplopers in onze branche draait alles om:

Een 9+ voor kwaliteit van de administratie. Een administratie die altijd klopt en up-to-date is. Zonder ontbrekende documenten, zonder fouten, zonder losse eindjes. Dat is niet alleen prettig werken, het is essentieel voor elk kantoor. Als de basis op orde is, kun je écht waarde toevoegen. Automatiseringsgraad van minimaal 75 procent – liever nog 90+%. Een kantoor dat het grootste deel van zijn processen heeft geautomatiseerd, neemt afscheid van onnodig en saai handmatig werk. Zo blijft er meer tijd over voor klantcontact ėn kun je met hetzelfde team meer klanten bedienen. Want zeg nu eerlijk: je hebt niet vier jaar – en vaak langer – gestudeerd om factuur- en btw-nummers over te typen, toch?’ Een 9+ voor klanttevredenheid. De tijd dat je klanten tevreden stelde met het tijdig afronden van belastingaangiften en de jaarrekening, ligt ver achter ons. Ondernemers willen ontzorgd worden en 24/7 weten hoe ze er financieel voorstaan. Ze verwachten dat hun accountant proactief meedenkt. 95% tijdigheid. Als je vrijwel alle transacties, documenten en mutaties snel – bijvoorbeeld binnen 24 uur – verwerkt in de administratie, hou je de workflow beheersbaar en voorspelbaar. Dat creëert rust en laat piekdruktes verdwijnen. Altijd alle jaarrekeningen voor juni af. Voor veel kantoren is het tijdig afronden van jaarrekeningen een bron van stress. Maar met een goed georganiseerd proces hoeft dat niet. Door dagelijks te zorgen voor actuele en kloppende cijfers, worden deadlines moeiteloos gehaald en blijft piekdrukte uit. Altijd alle fiscale aangiftes structureel op tijd af. Of het nu gaat om btw-aangiften, VPB of IB: fiscale deadlines zijn keihard. Met strak georganiseerde processen en een goede samenwerking met de klant is de fiscale aangifte nooit meer een last minute klus.

Wil je een uitgebreide toelichting op deze zes doelen download dan HIER de whitepaper van Yuki en Accountancy Vanmorgen. Daarin lees je niet alleen waarom deze doelen essentieel zijn, maar vooral hoe succesvolle kantoren ze hebben bereikt. We gaan in op vragen als: welke slimme keuzes maakten zij en waar liepen ze tegenaan? Met deze whitepaper heb je de routekaart naar het moderne kantoor waarbij echte meerwaarde leveren aan de klant centraal staat. Daar heb je zelf ook veel aan.