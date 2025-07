Adviessoftware als geheime wapen bij AXP

In een markt waarin administratieve taken steeds verder automatiseren, wordt de rol van de accountant steeds meer adviserend. Maar hoe vertaal je dat in de praktijk naar concrete inzichten en een hogere servicegraad voor je klanten? Wij spraken met Mario de Laat, partner bij AXP, over hun bewuste strategische stap naar een nieuwe, allesomvattende adviessoftware.

Waarom hebben jullie bij AXP gekozen om met Bizzcontrol in zee te gaan?

“Onze klanten willen niet alleen terugkijken naar cijfers, maar juist ook vooruitkijken en proactief sturen op groei en succes. Met een slimme data-analyse kunnen zij hun bedrijf of instelling beter begrijpen en kansen eerder herkennen. Met Bizzcontrol zetten we ruwe data om in duidelijke, begrijpelijke informatie die waardevol is voor ondernemers en voor ons als accountants. In plaats van te worstelen met handmatige rapportages, biedt Bizzcontrol standaard managementrapportages die in één oogopslag essentiële informatie tonen.”

“Bizzcontrol is schaalbaar waar mogelijk, met daarnaast de optie om maatwerk te leveren aan onze klanten. Dit stelt hen in staat weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen, op basis van nauwkeurige inzichten die verder gaan dan alleen financiële cijfers.” Hij voegt eraan toe: “Met automatische koppelingen en handige KPI-sets kunnen we snel nieuwe kansen ontdekken en problemen opsporen. Om onze klanten inzicht te geven in hun toekomstige cashpositie, maken we graag gebruik van de cashflow-forecast die Bizzcontrol heeft ontwikkeld. Kortom stelt Bizzcontrol ons in staat om waardevolle inzichten te bieden, wat leidt tot beter geïnformeerd en succesvoller ondernemerschap.”

“Dankzij onze geautomatiseerde processen voorzien we onze klanten niet alleen sneller, maar ook veel efficiënter van waardevolle inzichten. Bizzcontrol is daarbij ons geheime wapen: we tillen ons advies naar een hoger niveau, waardoor onze klanten klaarstaan om razendsnel strategische stappen te zetten en hun ambities waar te maken.”

Wat is jullie visie op adviesverlening en hoe jullie Bizzcontrol daarin integreren?

“We begrijpen dat onze klanten meer nodig hebben dan alleen betrouwbare cijfers. Ze hebben behoefte aan diepgaande inzichten om slimme, strategische beslissingen te nemen. Dankzij onze geautomatiseerde processen voorzien we hen niet alleen sneller, maar ook veel efficiënter van waardevolle inzichten. Bizzcontrol is daarbij ons geheime wapen: we tillen ons advies naar een hoger niveau, waardoor onze klanten klaarstaan om razendsnel strategische stappen te zetten en hun ambities waar te maken.”

Hoe verliep de implementatie en welke rol neemt jullie customer successmanager hierin op?

“Elke implementatie begint met het volledig doorgronden van de systematiek en het meenemen van de collega’s die ermee gaan werken. De implementatie van Bizzcontrol verliep niet alleen soepel en efficiënt, maar zorgde ook voor een glimlach op het gezicht van zowel klanten als collega’s. Onze customer succemanager, Layla, maakte en maakt nog steeds echt het verschil met haar aanpak. Haar ‘Plan, do, act, check’-methode is heel goed en zorgt ervoor dat we vanaf het eerste moment vol vertrouwen aan de slag gaan.” Mario de Laat vervolgt enthousiast: “Layla’s voortdurende inzet om AXP naar de volgende stap te begeleiden houdt ons enthousiasme hoog en laat ons met plezier onze reis voortzetten!”

Hoe zorgt AXP ervoor dat medewerkers worden opgeleid in adviesverlening?

“Bij AXP hebben we een belangrijke transformatie doorgemaakt met de overstap naar onder andere robotic accounting. Dit bespaart ons niet alleen tijd, maar geeft ons ook de ruimte om onze klanten nog gerichter en effectiever te adviseren.” Hij legt uit: “We blijven ook investeren in de ontwikkeling van ons team, omdat het aantrekken en behouden van talent cruciaal is voor het leveren van excellent advies. Met deze stappen blijven we onze focus leggen op het bieden van krachtige en op maat gemaakte begeleiding aan onze klanten.”

Welke ultieme tip deel je graag nog met andere administratie- en accountantskantoren?

“Blijf onmisbaar voor je klanten door je processen te digitaliseren en optimaliseren. Zo creëer je ruimte om écht waardevolle gesprekken met hen te voeren. Zorg ervoor dat informatie direct toegankelijk en actueel is. Tools zoals Bizzcontrol maken het eenvoudig om KPI’s en kerncijfers visueel en overzichtelijk weer te geven, waardoor klanten sneller en beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.”

Daarnaast moedigt hij aan om context en advies toe te voegen aan de cijfers: “Lever niet alleen data, maar vertaal deze naar begrijpelijke inzichten en concrete adviezen.” Hij voegt eraan toe: “Geef prioriteit aan persoonlijke klantgesprekken. Het optimaliseren van processen is belangrijk, maar vergeet nooit dat persoonlijke aandacht vooropstaat.”

Tot slot benadrukt hij het belang van vooruitkijken: “Help je klanten met voorspellende analyses, zoals cashflow-forecasts en scenarioplanning. Op die manier hebben ze niet alleen inzicht in hun huidige situatie, maar zijn ze ook goed voorbereid op de toekomst.”

Meer weten? Kijk voor meer informatie op BizzControl.