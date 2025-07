NBA maakt online versie HRA beschikbaar

De NBA heeft de online versie van de HRA 2025 beschikbaar gemaakt. De online versie bevat een selectie van de in 2025 geldende regelgeving die relevant is voor accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening.

De Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) bevat naast de NV COS de nieuwe nadere voorschriften en standaarden voor kwaliteitsmanagement. De HRA-bundel 2025 is ook te bestellen. De webversie is volledig doorzoekbaar en bevat hyperlinks naar toelichtende infomatie of voetnoten. Nieuw in de webversie HRA 2025 is een navigeerbox met daarin de inhoudsopgave van de HRA.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen betreffen de nieuwe kwaliteitsregels. Die kwaliteitsregels gelden voor de oob-kantoren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 en voor de reguliere vergunninghouders vanaf 1 januari 2026. De invoering voor andere accountantskantoren vindt op 1 januari 2027 plaats. Eerdere vrijwillige toepassing is volgens de overgangsbepalingen toegestaan.

De nieuwe kwaliteitsregels bestaan uit de Nadere voorschriften Kwaliteitsmanagement, de Standaard voor kwaliteitsmanagement 1 en de Standaard voor kwaliteitsmanagement 3N. Ook is een aantal Standaarden in de NVCOS gewijzigd. De Covid-pandemie-gerelateerde standaarden 3900N, 4415N en 4416N zijn ingetrokken.

Verder is de Verordening accountantsorganisaties 2025 in werking getreden op 1 januari. Deze nieuwe verordening vervangt de bestaande VAO en regelt onder meer de verplichting voor accountantsorganisaties om een kwaliteitsmanagementsysteem in te richten.

De bundel HRA 2024 is ook nog beschikbaar. Die kan worden besteld bij boekhandel@nba.nl. De pdf van de bundel is ook te vinden in het archief.